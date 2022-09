Eriksen incanta con la Danimarca: trascinatore nel 2-0 alla Francia

Nello stadio dove ha rischiato la vita 15 mesi fa, il calciatore del Manchester United ha offerto una prestazione superlativa contro i transalpini.

Capolavoro della Danimarca in Nations League: la Nazionale guidata da Casper Hjulmand ha sconfitto per 2-0 la Francia, trascinata da un sontuoso Christian Eriksen.

Il trequartista di proprietà del Manchester United non è entrato nel tabellino dei marcatori - a quello ci hanno pensato Dolberg e l'ex Bologna Skov Olsen - ma ha incantato prendendo per mano i compagni e deliziando per tutti i 90' di gioco con il suo numero 10 sulle spalle.

Una prestazione intrisa di grandissima qualità e di spessore, a conferma di un momento di forma decisamente brillante per l'ex calciatore di Inter e Tottenham che dopo la grande paura - datata 12 giugno 2021 - è riuscito nell'impresa di dare nuova linfa ad una carriera che sembrava ormai segnata e destinata a concludersi in maniera prematura.

Gli intrecci del destino, hanno poi fatto sì che una delle migliori uscite di Eriksen maturasse proprio al Parken Stadium di Copenaghen dove poco più di un anno fa ha rischiato la vita.

A quindici mesi di distanza, lo stesso palcoscenico gli ha offerto l'opportunità di vivere una delle serate più entusiasmanti della sua carriera al cospetto della Nazionale campione del Mondo in carica.

La più classica delle favole a lieto fine per un patrimonio del calcio europeo che abbiamo rischiato di veder sfumare troppo presto.