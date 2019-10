Eriksen in scadenza, non solo la Juventus: ci sono anche Real, Bayern e United

La Juventus pensa ad un altro colpo a parametro zero ma su Eriksen ci sono anche Manchester United, Real Madrid e Bayern Monaco.

Il calciomercato è già bollente intorno al nome di Christian Eriksen, centrocampista danese il cui contratto col scadrà il 30 giugno del 2020.

Eriksen infatti, come risaputo, piace molto alla che vorrebbe replicare i tanti affari a parametro zero degli ultimi anni: da Khedira a Ramsey, passando per Dani Alves e Rabiot.

La concorrenza però, secondo quanto riporta 'AS', è particolarmente agguerrita dato che su Eriksen oltre alla Juventus ci sarebbero anche , e .

In particolare i Red Devils, dopo il pessimo inizio di stagione, potrebbero anticipare i tempi cercando di portare Eriksen all'Old Trafford già a gennaio anche per convincere Pogba a non lasciare Manchester.

La Juventus comunque resta ovviamente vigile sul fronte Eriksen, così come Real Madrid e . Il calciomercato, insomma, non finisce mai.