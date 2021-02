Eriksen ha conquistato Conte: pronta una maglia per Juventus-Inter

Christian Eriksen ha finalmente convinto Conte ed è pronto a giocare da titolare per la prima volta in un big match. Mezzala e non regista.

I segnali, palesi, c'erano già stati nel corso delle ultime settimane. Prima qualche spezzone di gara più ampio, poi la maglia da titolare contro la Fiorentina in Coppa Italia nel nuovo ruolo da regista basso. Christian Eriksen a poco a poco ha cominciato a conquistare Antonio Conte e l'Inter in generale.

Certo, con un anno di ritardo rispetto alle aspettative, ma pur sempre un traguardo raggiunto è. Dopo la gara con la Fiorentina, Eriksen ha convinto molta gente anche in Serie A, con la prestazione di grande spessore contro il Benevento, sempre da regista.

Adesso arriva l'investitura definitiva per il centrocampista danese: Antonio Conte è pronto a lanciarlo da titolare per la prima volta in un big match, per la prima volta contro una squadra che occupa le prime sette posizioni della classifica in Serie A.

Si tratta di una sfida contro la Juventus, che di per sé è già cruciale, per di più di una semifinale di ritorno di Coppa Italia, crocevia per poter andare a conquistare il potenziale primo trofeo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter.

E l'ex tecnico bianconero sceglie proprio Eriksen per andarsi a giocare questa battaglia, e per altro non da regista basso ma da mezzala, al fianco di Brozovic e non in sostituzione del croato.

Segno che ormai Conte si fida del danese e lo schiera anche in un ruolo dove non lo vede alla perfezione. Ma l'Inter dovrà giocare una partita d'attacco per rimontare il 2-1 dell'andata e nelle ultime uscite stagionali la Juventus ha dimostrato di aver cambiato modo di difendere (più bassa, più compatta), ci vorrà classe e tecnica per scardinare la retroguardia bianconera.

Tra l'altro c'è anche un precedente che potrebbe portare bene a Eriksen e a Conte: nel 2018, tre anni fa, Christian Eriksen aveva punito la Juventus nella sfida di Champions League tra Tottenham e bianconeri. Un calcio di punizione velenoso che aveva beffato Buffon e che aveva timbrato il 2-2 degli Spurs a Torino.

Dopo la perla su punizione contro il Milan, Antonio Conte si augura che questa sia ormai la competizione di Christian Eriksen, anche perché proprio in una partita bloccata come potrebbe essere quella di stasera, servirà un piede delicato da sfruttare sulle palle inattive.

L'Inter ha capito di dover fare di necessità, virtù: dopo i problemi societari ed il mercato bloccato, Eriksen non è potuto uscire dalla rosa nerazzurra e Antonio Conte ha capito di doverlo sfruttare in qualche modo, e fino ad ora sembra essere stata una scelta vantaggiosa per tutte le parti chiamate in causa. Un atto fondamentale dell'opera sarà questa sera, all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il danese si gioca definitivamente la fiducia di Conte e degli interisti.