Eriksen all'Inter, tutto confermato: lunedì mattina le visite mediche

L'Inter, fermata sul pareggio dal Cagliari tra le polemiche, si consola con l'acquisto di Eriksen: il danese domani sarà a Milano per visite e firma.

E' stata una domenica amara per l' che non è andata oltre il pareggio casalingo contro il e deve fare i conti anche con l'espulsione di Lautaro Martinez, ora a rischio stangata.

I tifosi nerazzurri però possono consolarsi col calciomercato: lunedì mattina infatti, secondo quanto riporta 'Sky Sport', Christian Eriksen sbarcherà finalmente a Milano per sottoporsi alle tradizionali visite mediche e firmare il contratto.

Dopo settimane di trattative alla fine l'Inter verserà 20 milioni di euro al più il ricavato di un'amichevole tra le due squadre e il 5% dovuto al contributo di solidarietà.

La società inglese, insomma, non ha fatto sconti nonostante il contratto di Eriksen in scadenza al 30 giugno 2020. L'Inter però non poteva permettersi di perdere il grande obiettivo del suo calciomercato di gennaio: Eriksen è in arrivo.

Marotta d'altronde già prima della gara contro il Cagliari, intervistato da DAZN, era sembrato a dir poco ottimista sul buon esito dell'affare.