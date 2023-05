Erik Lamela a GOAL: “Carichi per la Juve, nessuno vuole l’Europa League più del Siviglia”

Il giocatore argentino del Siviglia, parlando a GOAL, spiega: “La Juve una grande squadra, ma siamo nel nostro miglior momento”.

Erik Lamela è uno di quei giocatori che rientrano nella categoria dei campioni che non sono riusciti a mettere in bacheca nemmeno un trofeo. Uno status, il suo, che potrebbe però cambiare già al termine di questa stagione, visto che il suo Siviglia è riuscito a spingersi fino alle semifinali di Europa League, dove ha trovato nella Juventus l’ultimo ostacolo da superare prima dell’ultimo atto del torneo.

Solo fino a pochi mesi fa, la compagine iberica era in lotta per non retrocedere in campionato, mentre ora sogna di trionfare nella competizione per la settima volta nella sua storia.

Lamela, in un’intervista rilasciata a GOAL, ha parlato della crescita del Siviglia e della semifinale di ritorno di Europa League con la Juventus.

Qual è l’umore in vista della sfida? Come ci arrivate?

“Bene, stiamo bene, non vediamo l’ora. Siamo molto carichi in vista di questa incredibile partita e speriamo che tutto vada nel migliore dei modi”.

Il Siviglia nei quarti di finale è riuscito nell’impresa di eliminare il Manchester United. E’ un qualcosa che aiuta a motivare o che va dimenticato in vista della prossima partita?

“Ogni avversario è diverso dall’altro. La Juventus è una grande squadra, una delle migliori in Italia e quindi sarà dura come lo è stato contro il Manchester United. Dovremo essere concentrati su ciò che dobbiamo fare”.

Rispetto alla doppia sfida con i Red Devils, questa volta sembra esserci più ottimismo.

“Non credo alla negatività. In quel caso non stavamo andando bene e non eravamo in un buon momento, ma da allora siamo migliorati. Siamo arrivati a queste semifinali nelle migliori condizioni possibili. Siamo contenti, stiamo facendo bene e siamo più uniti che mai. Abbiamo sofferto molto quest’anno ed ora ci stiamo godendo questo momento”.

Come ha fatto il Siviglia a crescere così tanto nelle ultime settimane?

“Non lo so, non so cosa dire. Siamo partiti male, c’è stato un momento nel quale sembrava che non si potesse vincere anche una sola partita. Io mi sono sempre fidato di questa squadra, di questi giocatori e, come ho detto prima, siamo in un ottimo momento ma non dobbiamo mollare. Manca poco e siamo arrivati in una fase decisiva”.

Ti vedi in finale?

“Dobbiamo fare una grande partita. Per andare in finale dovremo giocare ad un livello molto alto. Mi fido di questa squadra”.

Cosa è cambiato con Mendilibar? E’ stato lui la chiave per rilanciare questo gruppo?

“Non lo so, ma sia lui che tutti i miei compagni di squadra, stanno facendo un ottimo lavoro. Stanno facendo del loro meglio e quando tutti vanno nella stessa direzione e tutti puntano ad ottenere risultati, a vincere e a migliorare, le cose si fanno molto più facili. E’ quello che sta succedendo adesso, vogliamo chiudere la stagione nel miglior modo possibile e abbiamo un’ottima opportunità per farcela”.

Nella gara d’andata a Torino, la Juventus ha trovato il goal dell’1-1 in pieno recupero.

“La verità è che ha fatto male subire un goal così negli istanti finali della gara. L’umore, soprattutto dopo il triplice fischio finale, non era dei migliori. Questo anche se in realtà il risultato non è stato malvagio e ci ha concesso di avere un’occasione da giocarci davanti ai nostri tifosi. Giocare in casa è un qualcosa si speciale e dobbiamo approfittarne”.

A Siviglia si parla di un’atmosfera incredibile e il clima sarà ancora più rovente rispetto alla sfida con il Manchester United.

“Sì, l’ho sentito. Contro il Manchester lo stadio è stato pazzesco e già immagino come sarà contro la Juve. Non vedo l’ora che arrivi la partita”.

Un goal segnato qualche anno fa da Lamela di ‘rabona’ fece il giro del mondo. Non sarebbe male segnarne un altro così per portare il Siviglia in finale.

“Speriamo. Si sogna sempre di segnare in questo tipo di partite. La verità poi è che non importa chi va in goal, ma solo che si vinca. Noi daremo il massimo e speriamo di riuscirci”.

Mendilibar ha già spiegato che il risultato dell’andata non permette di scendere in campo per speculare.

“Sì, ovviamente giochiamo davanti ai nostri tifosi e sappiamo che si aspettano molto da noi. La nostra gente sarà con noi come è successo contro il Manchester e sono sicuro che la squadra risponderà. Dobbiamo fare tutto nel migliore dei modi”.

Mettere in bacheca il primo titolo europeo sarebbe importante.

“Ovviamente, tutti vogliono vincere questa competizione. Questo club vuole l’Europa League più di chiunque altro. I giocatori daranno tutto per regalare una gioia ai tifosi e per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Ora pensiamo solo alla sfida con la Juve, speriamo di poter fare una grande partita”.

Per il Siviglia sarebbe un finale di stagione perfetto.

“Speriamo, prima però dobbiamo vincere per raggiungere la finale. Speriamo di festeggiare”.

Domenica il Siviglia è atteso dal sentitissimo derby con il Betis.

“Sappiamo quanto sia importante questa partita per la città, ma tutti i nostri cinque sensi sono concentrati su quella di giovedì contro la Juve. Non c’è nulla di più importante in questo momento”.