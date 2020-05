Eredivisie, i calciatori si tagliano lo stipendio fino al 20%

I calciatori di Eredivisie e seconda serie olandese, si sono ridotti gli stipendi finchè si giocherà a porte chiuse: per i club risparmio da 35M.

Gesto forte e significativo dei calciatori olandesi. I tesserati di Eredivisie e seconda serie, hanno deciso di ridursi gli stipendi finchè l'emergenza Coronavirus condizionerà i campionati.

Taglio degli ingaggi del 20% per chi percepisce oltre 500mila euro annui, del 17,5% per chi prende meno di tale somma: la linea, proseguirà fino a dicembre o finchè le partite saranno disputate a porte chiuse.

Il Governo olandese, è bene sottolinearlo, ha stabilito che i match andranno in scena senza pubblico fino a quando non verrà trovato un vaccino per fronteggiare la pandemia. La stagione attuale è stata conclusa anzitempo, annullando l'assegnazione del titolo e rendendo valida la classifica dell'ultimo turno prima dello stop. Il calcio, riprenderà il 1 settembre.

Per i club, la scelta dei calciatori porterà ad un guadagno da 35 milioni di euro in un anno.