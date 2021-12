Episodio contestato in Manchester United-Arsenal: Smith Rowe segna con de Gea a terra

Il Manchester United - ancora con Carrick in panchina e sotto l'attento sguardo di Rangnick in tribuna - vince ad Old Trafford superando 3-2 l'Arsenal.

Decisiva, nella fattispecie, la doppietta di Cristiano Ronaldo che in Premier non segnava dalla sfida contro un'altra londinese, il Tottenham.

A finire sotto la lente d'ingrandimento, però, è stata la rete del momentaneo vantaggio dell'Arsenal firmato da Smith Rowe.

Sugli sviluppi di un calcio da fermo, il portiere dello United de Gea è rimasto a terra nei pressi della linea di porta dopo un pestone fortuito ricevuto dal compagno Fred.

L'articolo prosegue qui sotto

L'azione è però proseguita e la sfera è carambolata sul piede del numero 10 dell'Arsenal che - dopo la sponda di un compagno - ha realizzato con il mancino calciando a rete nonostante, appunto, il numero 1 dello United fosse ancora fermo a terra dolorante.

Il direttore di gara ha inizialmente fermato il gioco vanificando il vantaggio dei Gunners, ma dopo la seguente verifica al VAR, ha confermato l'assenza di irregolarità da parte degli ospiti ai danni del portiere spagnolo, convalidando così il vantaggio degli uomini di Arteta.

Un episodio simile ha un precedente anche nel nostro campionato di Serie A: durante Udinese-Brescia, Mannini segnò con De Sanctis fermo a terra. La rete venne convalidata dando seguito ad un acceso parapiglia tra i ventidue in campo.