Entusiasmo Inter: tifosi fuori dal Meazza prima della sfida con la Juve

Circa 2000 tifosi dell’Inter si sono radunati fuori dal Meazza per incitare i propri beniamini. Spunta anche uno striscione per Lukaku.

Quelle tra Inter e Juventus non sono mai partite come tutte le altre e a maggior ragione non lo sarà quella di questa sera, visto che la posta in palio è elevata.

Nerazzurri e bianconeri si affronteranno infatti nella semifinale d’andata di Coppa Italia e l’attesa per il Derby d’Italia è altissima. Come è purtroppo ormai consuetudine, gli spalti del Meazza saranno privi di pubblico, questo nel rispetto delle regole adottate per far fronte alla pandemia, tuttavia il popolo interista ha voluto far sentire tutta la vicinanza possibile ai propri beniamini.

Sono oltre 2000 infatti coloro che si sono radunati nelle ore precedenti al calcio d’inizio all’esterno dell’impianto meneghino per incitare i giocatori dell’Inter al loro arrivo con cori, fumogeni e bandiere.

Non è la prima volta che la cosa accade nel corso di questa stagione. L’ultima precedente risale ad un’altra sfida di Coppa Italia: quella dei quarti di finale contro il Milan disputatasi lo scorso 26 gennaio. In quell’occasione la cosa portò bene, visto che i nerazzurri si imposero per 2-1 a tempo quasi scaduto grazie ad una punizione di Eriksen.

All’esterno del Meazza è stato tra l’altro esposto uno striscione dedicato a Lukaku, stella dell’Inter che non sarà in campo a causa di una squalifica.