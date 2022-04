Entra in campo con le figlie: due giornate di squalifica per Marotta

L'attaccante del Modena, Alessandro Marotta, è stato squalificato per due giornate dopo in seguito a quanto accaduto nei minuti finali della partita che ha visto il Modena opposto al Pontedera.

Nel finale del match che ha sancito la promozione in B dei canarini, l'attaccante Marotta - ufficialmente non presente in distinta - ha avuto accesso al terreno di gioco, entrandovi in compagnia delle figlie.

Azione vietata dal regolamente e quindi puntualmente sanzionata dal Giudice Sportivo, il quale ha imposto due turni di stop all'ex attaccante tra le altre di Benevento, Catania e Cremonese.

L'attaccante napoletano, out da ottobre dopo un'operazione al piede, ha segnato 2 goal in 8 presenze nella stagione sfociata nel ritorno in B del club modenese.