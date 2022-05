Entella-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VIRTUS ENTELLA-PALERMO CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Virtus Entella-Palermo

Virtus Entella-Palermo Data: 17 maggio 2022

17 maggio 2022 Orario: 20:30

20:30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Il sogno è a un passo: Virtus Entella e Palermo si sfidano per la gara d'andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C, inseguendo la promozione in Serie B.

I biancocelesti, entrati al secondo turno della fase "girone", hanno superato l'Olbia, sfruttando il miglior piazzamento, e il Foggia in doppia gara, rimontando lo svantaggio dello Zaccheria e conquistando il pass grazie alla rete di Capello al 72'.

I rosanero hanno superato la Triestina con un punteggio complessivo di 3-2 tra andata e ritorno: decisiva all'andata una doppietta di Floriano. Al Barbera, poi, il pari di Luperini al 95' ha regalato il passaggio del turno agli uomini di Silvio Baldini.

In questo articolo troverete tutte le informazioni relative a Virtus Entella-Palermo: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO VIRTUS ENTELLA-PALERMO

La partita tra Virtus Entella e Palermo, in programma martedì 17 maggio 2022, verrà disputata allo Stadio Comunale di Chiavari: il fischio d'inizio è fissato per le ore 20:30. La gara di ritorno andrà in scena, invece, sabato 21 maggio.

DOVE VEDERE VIRTUS ENTELLA-PALERMO IN TV

La gara Virtus Entella-Palermo sarà visibile in diretta TV scaricando l'app di Eleven Sports sulle moderne Smart TV: una volta registrati al servizio e attivato l'abbonamento mensile basterà selezionare l'evento.

VIRTUS ENTELLA-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Virtus Entella-Palermo in diretta streaming su Eleven Sports: occorrerà collegarsi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile, selezionare il match.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS ENTELLA-PALERMO

Vope senza Schenetti, squalificato per due giornate in occasione della gara contro il Foggia, e Dessena, anche lui out per squalifica, schiera Borra in porta, Coppolaro, Sadiki, Pellizzer e Barlocco in difesa. Karic, Palmieri e Rada in mediana con Meazzi e Capello a supporto di Merkaj.

Baldini senza capitan De Rose, squalificato, ma con il solito 4-2-3-1 con Massolo in porta, Buttaro, Lancini, Marconi e Crivello in difesa. Con Dall'Oglio giocherà Luperini, arretrato, mentre alle spalle di Brunori agiranno Valente, Silipo e Floriano.

VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Borra; Coppolaro, Sadiki, Pellizzer, Barlocco; Karic, Palmieri, Rada; Meazzi, Capello; Merkaj. All. Volpe

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; Dall'Oglio, Luperini; Valente, Silipo, Floriano; Brunori. All. Baldini