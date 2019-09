Entella-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Entella ospita il Frosinone nella 3ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Virtus Entella di Roberto Boscaglia ospita il di Alessandro Nesta nella 3ª giornata del campionato di Serie B. I liguri guidano al momento la classifica del torneo a punteggio pieno con e , mentre i ciociari sono a quota 3 punti grazie alla vittoria sull' in casa dopo il k.o. in trasferta con il Pordenone al debutto.

In Coppa i biancocelesti sono usciti al 2° turno con una sconfitta per 2-1 con il Südtirol, mentre i giallazzurri si sono qualificati per il 4° Turno grazie a due ampie vittorie ai danni di Carrarese e Monopoli. Per l'Entella in goal in campionato finora Matteo Mancosu e Schenetti, per il Frosinone Paganini e Dionisi.

I biancocelesti sono una neopromossa e hanno conquistato la Serie B vincendo il Girone A di Serie C nella scorsa stagione. I ciociari sono invece retrocessi dalla dopo aver chiuso l'ultima stagione al 19° posto. In questa pagina tutte le informazioni su Entella-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ENTELLA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO ENTELLA-FROSINONE

La partita Entella-Frosinone si disputerà nel pomeriggio di sabato 14 settembre 2019 nella cornice dello Stadio Comunale di Chiavari. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15.00. L'arbitro del match sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Como.

Entella-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Tifosi e appassionati potranno seguire la gara anche in se in possesso di un moderno modello smart, oppure collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o, ancora, avvalendosi di dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà affidata a Federico Zanon.

Gli abbonati alla piattaforma DAZN, che si è assicurata i diritti dell'intero torneo di Serie B, potranno seguire la sfida Entella-Frosinone anche in diretta streaming sul proprio pc o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, mentre nel secondo basterà scaricare e successivamente avviare l'applicazione per dispositivi iOS e Android e selezionare l'evento nel palinsesto.

Boscaglia dovrebbe optare per il 4-3-1-2. Davanti al portiere Contini, Coppolaro e Marco Sala potrebbero agire da terzini, mentre al centro Pellizzer dovrebbe agire in tandem con Chiosa. In mezzo al campo Paolucci sarà presumibilmente il regista, con capitan Nizzetto ed Eramo mezzali ai suoi lati. Davanti il bomber Matteo Mancosu potrebbe essere affiancato da Morra, con Schenetti a supporto sulla trequarti.

Modulo identico per Nesta, che in attacco punterà con ogni probabilità su Citro in coppia con Trotta. Alle loro spalle spazierà Ciano, con Paganini, Maiello e Gori trio di centrocampo d'esperienza. In difesa si registra l'assenza per squalifica di Brighenti: al suo posto al centro dovrebbe vedersi dal 1' Capuano, che andrà ad affiancare Ariaudo, con Salvi e Beghetto esterni bassi. Fra i pali ci sarà Bardi.

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, M. Sala; Nizzetto, Paolucci, Eramo; Schenetti; M. Mancosu, Morra.

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Ariaudo, Capuano, Beghetto; Paganini, Maiello, Gori; Ciano; Citro, Trotta.