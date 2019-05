Entella-Carrarese dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Entella cerca il sorpasso alla capolista Piacenza nel girone A di Serie C: di fronte la Carrarese, che resta in piena lotta per i playoff.

Sfida di alta classifica nel girone A di Serie C, dove l' Entella cerca il sorpasso alla capolista Piacenza nel 37° turno: davanti la Carrarese , attualmente quinta in classifica e in piena corsa per un posto nei playoff.

Ghiotta occasione per l'Entella, che spera in un passo falso del Piacenza, impegnato in trasferta sul complicato campo del Siena.

Alti e bassi nell'ultimo periodo da parte degli uomini di Boscaglia, che hanno raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite.

La Carrarese ha invece collezionato 12 punti nelle ultime cinque sfide dei campionato. Su questa pagina troverete tutte le notizie sulle formazioni e su come seguire Entella-Carrarese in tv e streaming .

ENTELLA-CARRARESE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Virtus Entella-Carrarese DATA 4 maggio 2019, 16.30 DOVE Stadio comunale, Chiavari ARBITRO Daniel Amabile TV - STREAMING Eleven Sports

ORARIO ENTELLA-CARRARESE

Entella-Carrarese è in programma sabato 4 maggio 2019, con fischio d'inizio alle ore 16.30. La sfida avrà luogo nello stadio comunale di Chiavari.

Non è prevista una programmazione via satellite o digitale terrestre per Entella-Carrarese. La partita sarà quindi trasmessa solamente in diretta .

Entella-Carrarese sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, il portale che detiene in esclusiva i diritti di tutte le partite di Serie C. La partita potrà essere seguita gratuitamente per gli abbonati, ma sarà acquistabile anche come singolo evento su pc, tablet e smartphone tramite la relativa app.

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizer, Chiosa, Crialese; Eramo, Paolucci, Ardizzone; Iocolano; Caturano, Mota.

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini; Karkalis, Cardoselli, Lu. Ricci, Gia. Ricci; Rosaia, Varone; Valente, Biasci, Bentivegna; Maccarone.