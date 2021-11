Enes Sali, il quindicenne dei record che ha imparato da Messi a La Masia

La Romania non è abituata a prendersi le prime pagine calcistiche, ma le cose potrebbero cambiare in questi giorni: Enes Sali, centrocampista di 15 anni, è stato convocato nella nazionale maggiore e potrebbe debuttare contro l'Islanda o il Liechtenstein nelle qualificazioni ai Mondiali.

Se dovesse scendere in campo, Sali diventerebbe il più giovane calciatore europeo a giocare una partita ufficiale con la propria nazionale, superando il record di Martin Odegaard, pure lui all'esordio - con la Norvegia - a 15 anni.

Nato nel febbraio del 2006, Sali ha già scritto il suo nome nei libri di storia del calcio rumeno diventando il più giovane marcatore di sempre nella massima serie locale.

Di ruolo trequartista, fino a questo momento ha collezionato solo otto presenze con il club, il Farul Constanta, e sempre da subentrato, ma ha trovato la rete nel nettissimo 5-0 di settembre contro il Clinceni.

Una rete eccezionale, candidata come Goal of the Season del campionato. Sali ha preso palla nella propria metà campo, prima di dribblare quattro avversari uno dopo l'altro e battere il portiere.

I paragoni con Lionel Messi sono inevitabili dopo simili prodezze. L'argentino non è soltanto un idolo per Sali, che ha avuto anche la fortuna di allenarsi con lui a La Masia.

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj — Emanuel Roşu (@Emishor) September 14, 2021

Sali è nato a Toronto, e gli osservatori del Barcellona, particolarmente attivi in Canada, lo hanno notato nel 2015 quando giocava con i Woodbridge Strikers.

A soli nove anni, assieme ad altri due giovanissimi, è andato in Catalogna per un provino, impressionando gli allenatori del vivaio per le sue abilità nel dribbling, la sua velocità e la capacità di leggere il gioco.

"Messi, Neymar e Iniesta mi hanno insegnato parecchie cose - ha ricordato - Mi hanno detto di avere fiducia in me stesso".

I migliori giovani sono su NXGN

Il Barcellona avrebbe voluto tenerlo con sé, ma ha incontrato difficoltà legali e burocratiche a causa della sua giovane età, essendo la FIFA particolarmente severa sui trasferimenti di minori.

La saga è andata avanti per tre anni, prima che la famiglia del giocatore perdesse la pazienza. Ed è lì che è intervenuta una leggenda rumena come Gheorghe Hagi.

Il padre di Sali, Engi, è nato nella contea di Constanta, proprio come il più grande giocatore rumeno di tutti i tempi. Da bambino, Engi viveva vicino allo stadio di Constanta e vedeva il giovane Hagi giocare per il club locale. Da allora ha sempre adorato il più grande idolo calcistico del paese.

Sali senior ha lasciato la Romania per il Canada una volta sposato, ma ha continuato a seguire Hagi mentre questi portava il Viitorul Constanta in Europa e, nel 2016-17, al suo primo titolo nazionale. E ora, all'improvviso, suo figlio poteva giocare proprio per Gica.

La famiglia Sali non aveva intenzione di tornare in Romania, ma ha ben presto cambiato idea. Nel 2019 Engi è tornato a Costanta con Enes nel 2019 e il figlio si è presto affermato come uno dei talenti più brillanti delle giovanili del club.

Dopo la fusione della scorsa estate tra il Viitorul e il Farul Constanta, Hagi - che è sia il proprietario che l'allenatore - ha chiamato Sali in prima squadra. Per il giovane cresciuto in Ontario guardando innumerevoli video di del mancino protagonista con la Romania negli anni '90, è stata un'esperienza indimenticabile.

"Mi sento un leone quando lo vedo", dice Sali del suo mentore, ed è naturale che sia saltato tra le braccia di Hagi dopo aver segnato quell'incredibile goal a settembre. Entrambi non avrebbero mai immaginato che Enes avrebbe indossato la maglia della nazionale maggiore meno di due mesi dopo.

"Enes è un giocatore molto promettente. Non avevamo un giovane con una tale qualità dai tempi di Gheorghe Hagi", ha detto l'ex catanese Nicolae Dica, assistente allenatore della Romania. Lo stesso Hagi è d'accordo: "Non è prematuro convocarlo: mi ha già superato. Io sono arrivato in Nazionale solo a 18 anni, ed Enes non ne ha nemmeno 16. È un ragazzo serio che merita fiducia".

Sembra una storia romantica, ma la decisione di promuovere il bambino prodigio ha anche un lato cinico: la Romania sta infatti cercando disperatamente di impedire a Sali di giocare con un'altra nazionale. La convocazione ha anche lo scopo di costringerlo a prendere una decisione il più presto possibile.

Essendo nato in Canada, Sali può ancora scegliere di giocare al fianco di Alphonso Davies e Jonathan David per i co-organizzatori dei Mondiali 2026. Inoltre è di etnia turca e, sebbene non possieda ancora la cittadinanza, potrebbe facilmente ottenerla per giocare con la squadra di Stefan Kuntz.

Il padre di Sali ha fatto capire come la Romania sia l'opzione preferita di suo figlio dopo la convocazione per l'Under 17 all'inizio del 2021, ma non ha nemmeno chiuso la porta alle altre opzioni. La federazione, tuttavia, vuole eliminare tali opzioni, dopo aver già perso Karim Adeyemi, che avrebbe potuto giocare con la Romania grazie alla madre ma ha scelto la Germania.

Non solo: anche due stelle romene del tennis come Emma Raducanu e Bianca Andreescu, entrambe nate in Canada, hanno vinto giocando per altri paesi.

Sali rappresenterebbe anche una specie di 'vendetta'. Il presidente della Federazione locale, Razvan Burleanu, lo sta usando anche come strumento politico nel suo tentativo di vincere le prossime elezioni.

"Si può già immaginare che grande giocatore diventerà Sali tra due o tre anni", ha detto, evidentemetne senza preoccuparsi del fatto che piazzare un quindicenne sotto i riflettori potrebbe in realtà nuocere ai suoi progressi.

La forza mentale di Sali, quindi, sarà ora messa alla prova. Il ragazzo che sogna di emulare Messi sta per diventare il primo nazionale di sempre nato dopo l'esordio della Pulce con l'Argentina (2005). Resta da vedere se tutte le attenzioni ricevute fin qui, in prospettiva, saranno giustificate dai fatti.