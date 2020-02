Emre Can torna in Champions: è nella lista UEFA del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha inserito Emre Can nella lista UEFA per la Champions: il tedesco torna dopo l'esclusione con la Juventus.

Il trasferimento al è l'inizio di un nuovo capitolo della carriera di Emre Can: il tedesco ha esordito con il suo nuovo club entrando nel finale del match di Coppa di perso contro il , ma la notizia più importante è un'altra.

Il club della Ruhr ha comunicato alla UEFA la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta della e l'ex è presente tra i difensori a disposizione del tecnico Lucien Favre.

Una bella rivincita dopo l'esclusione dall'elenco relativo alla fase a gironi con la , assenza che aveva fatto molto rumore e dato adito a diverse polemiche con lo stesso calciatore a rendere pubblica tutta la sua delusione per una decisione ritenuta ingiusta.

Emre Can sarà quindi abile e arruolabile per gli ottavi di finale in programma il 18 febbraio e l'11 marzo contro il , da oggi meno temibile grazie al suo prezioso apporto in campo.