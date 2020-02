Emre Can super in Champions League: subito protagonista col Borussia Dortmund

Emre Can, tagliato dalla Juventus a settembre, è tornato a giocare in Champions League col Borussia Dortmund sfoderando una grande prestazione.

Forse è ancora troppo presto per parlare di rimpianto ma la prima risposta arrivata dal campo pone un interrogativo: sicuri che Emre Can non sarebbe servito a questa ?

Il centrocampista tedesco, tornato a giocare in col dopo il taglio operato a settembre da Sarri che lo aveva escluso dalla lista UEFA bianconera, è stato infatti tra i grandi protagonisti nella vittoria giallonera contro il . Non una novità se si pensa alla prova sfoderata da Emre Can nella scorsa stagione contro l'.

Schierato titolare in mezzo al campo accanto a Witsel, Emre Can ha brillato per tutta la gara e non solo in fase di interdizione. L'ex centrocampista del , insomma, ha dimostrato di avere anche una discreta tecnica di base eppure Sarri ha subito deciso di non puntare su di lui preferendogli i vari Khedira, Bentancur, Matuidi e Rabiot.

Peraltro proprio martedì, solo poche ore prima di scendere in campo, Emre Can è stato definitivamente riscattato dal che verserà 25 milioni di euro nelle casse della Juventus. Una cifra che, tra qualche mese. potrebbe rivelarsi un vero affare per la società tedesca.

L'impatto di Emre Can a Dortmund d'altronde è stato fin qui a dir poco positivo: due partite da titolare con super goal contro il in e altra prestazione da applausi al debutto stagionale in Champions League. Il tutto al cospetto di Neymar e Mbappè.

Non è ancora l'ora dei rimpianti, insomma, ma forse a qualcuno quella domanda se la sta già facendo: davvero nel centrocampto della Juventus di oggi non c'era spazio per uno così?