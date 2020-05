Emre Can racconta Cristiano Ronaldo: "Se perde una partitella è di cattivo umore"

Il centrocampista tedesco racconta la sfrenata ambizione di Cristiano Ronaldo: "E' un trascinatore anche in allenamento, se vince te lo fa pesare".

L'insaziabile fame di Cristiano Ronaldo non è certo un mistero, un'ulteriore conferma arriva ora dalle dichiarazioni dell'ex compagno Emre Can che racconta un retroscena sui diciotto mesi trascorsi insieme al portoghese alla .

Emre Can, intervistato dalla 'Bild', infatti esalta le doti da trascinatore di CR7. Uno che non ci sta a perdere neppure in allenamento.

"E' un leader e un vincente. Anche nelle partite di allenamento fa il trascinatore. Se perde resta di cattivo umore se vince, invece, è felice e non perde occasione per prendere in giro i perdenti e far loro pesare la sconfitta".

Adesso però il centrocampista è tornato in dove spera di togliersi molte soddisfazioni col .

"Sono venuto qui perché voglio vincere il campionato. L'ambiente e l'atmosfera è perfetta e ricorda molto quella di . Non è un caso se entrambi i club e i tifosi amino la stessa persona, Klopp".

Emre Can ha saltato il Derby della Ruhr per infortunio ma spera di tornare presto in campo dopo il lungo stop causa Coronavirus. L'obiettivo è chiaro: vincere. Cristiano Ronaldo insegna.