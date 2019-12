Emre Can 'killer' involontario: colpisce una tifosa nel riscaldamento

Durante il riscaldamento pre Juventus-Sassuolo, Emre Can ha colpito con una pallonata una tifosa che stava in curva: sui social è già virale.

Per Emre Can doveva essere una giornata di svolta: è partito titolare contro il dopo tanto tempo, ma è stato presto sostituito dopo non aver brillato. E in più nel riscaldamento ha anche colpito una tifosa.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

A raccontarlo è stato la diretta interessata. È probabilmente accaduto mentre i giocatori della in campo provavano le conclusioni in porta, al termine del warm up.

Il tedesco però la porta l'ha mancata e la palla è finita direttamente in curva, sulla faccia della tifosa. Risultato: trauma contusivo allo zigomo e occhiali rotti, un po' di ghiaccio per lenire il dolore.

Ciao @emrecan_, oggi in riscaldamento una tua pallonata in faccia mi ha distrutto gli occhiali 👋🏻⚪️⚫️ @juventusfc #JuveSassuolo pic.twitter.com/AV5j6d2wbW — Rossella Borneo (@RossB92) December 1, 2019

La storia ha subito fatto il giro del web e probabilmente ha raggiunto (o raggiungerà) anche il centrocampista ex . Che ora, nei confronti della tifosa, ha qualcosa da farsi perdonare...