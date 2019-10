Emre Can difensore: la Germania dà un suggerimento alla Juventus e a Sarri

Nell'amichevole contro l'Argentina, il Ct tedesco Loew ha schierato Emre Can nel terzetto difensivo: una soluzione che potrebbe rivedersi alla Juve.

"Gioco poco, non sono felice", il nuovo sfogo di Emre Can arrivato dalla al termine dell'amichevole pareggiata contro l' non fa certamente piacere alla , che si ritrova a dover nuovamente maneggiare il caso già esploso all'indomani della dolorosa esclusione del tedesco dalla lista Champions.

Maurizio Sarri sapeva bene di cosa parlava quando - a poche settimane dalla chiusura del mercato estivo - pressava la propria dirigenza per risolvere con operazioni in uscita una situazione definita "imbarazzante", ovvero esuberi di lusso destinati ad avere poco spazio, se non addirittura a restare fuori dall'elenco consegnato all'UEFA.

A dispetto dello scarso impiego avuto in questo inizio di stagione con la maglia bianconera, in patria Emre Can è tuttora ritenuto un pezzo da novanta: il Ct tedesco Loew lo ha tenuto in campo per l'inter gara pareggiata contro l'Argentina per 2-2. L'ex peraltro non è stato schierato da centrocampista, bensì da terzo di destra nella retroguardia a 3 messa in campo per l'occasione.

Una soluzione, già sperimentata nella scorsa annata da Allegri, che potrebbe magari tornare buona anche per la Juventus e Sarri, che di difendere a 3 non ha la minima intenzione, ma che potrebbe adattare Emre Can da terzino destro in una linea a 4, visti anche i problemi fisici dei vari De Sciglio e Danilo.