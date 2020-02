Emre Can al Borussia Dortmund fino al 2024: lascia la Juventus definitivamente

Dopo la cessione di gennaio in prestito, il Borussia Dortmund ha confermato di aver acquisito il giocatore a titolo definitivo dalla Juventus.

Dopo un gran goal, dopo i dubbi dei tifosi della , Emre Can è ufficialmente un ex bianconero. Nessuna possibilità di ritorno il prossimo giugno a per il centrocampista tedesco, ceduto definitivamente al dopo appena tre settimane dall'annuncio del prestito.

has activated the transfer of Emre Can from Juventus on a 4-year contract!



Cheers to many more, Mr. Can 🚀pic.twitter.com/VdiOir2M03 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 18, 2020

Poco prima della sfida di Champions contro il , valida per l'andata degli ottavi di finale, il Borussia Dortmund ha confermato sui propri canali social di aver ingaggiato Emre Can in maniera definitiva, facendogli firmare un contratto fino al 2024.

Emre Can, inserito subito perfettamente negli schemi del Borussia Dortmund, lascia così la Juventus dopo appena una stagione e mezza. Importante per Allegri nel ruolo di interno o di difensore centrale (con tanto di quattro goal segnati), sotto Sarri l'ex non è riuscito a mettersi in mostra.

Acquistato a parametro zero, la Juventus cede Emre Can per 25 milioni, come evidenziato lo scorso gennaio al momento della cessione in prestito:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell’esercizio 2019/2020. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi".

Emre Can ha lasciato la Juventus consapevole di non essere entrato nel cuore di Sarri, che ha preferito proporre tutti meno che lui, anche durante le emergenze nei vari reparti. Via dalla , proverà a conquistare un posto nella Nazionale tedesca per il prossimo Europeo. E chissà, affrontare i suoi ex compagni durante questa stagione di Champions.