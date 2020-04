Emre Can e l'addio alla Juve: "Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità"

Da gennaio Emre Can è diventato un giocatore del , dando l'addio alla dopo un anno e mezzo tra gioie e dolori. Un addio causato, secondo il giocatore, dalle poche chances avute.

Alla 'Bild' il classe 1994 ha ricordato gli ultimi mesi complicati e le tante panchine sotto la gestione di Maurizio Sarri, che lo ha anche escluso dalla lista Champions.

Il tedesco ha comunque voluto ringraziare la Juventus per lo scorso anno e per le vittorie ottenute, evidenziando anche la sua importanza nello scacchiere di Allegri.

"La scorsa stagione sono stato una parte importante della squadra. Abbiamo vinto il campionato con merito e ho anche giocato molto bene in . Per me a è stato comunque un bel capitolo della mai carriera, per il quale sono grato".