Empoli-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Empoli di Aurelio Andreazzoli sfida in casa il Verona di Igor Tudor nella 30ª giornata di Serie A. I toscani sono tredicesimi in classifica con 32 punti, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, e cercano punti per avvicinarsi alla salvezza matematica, gli scaligeri si trovano al momento in 9ª posizione a quota 41, con un cammino di 11 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, e distano 7 lunghezze dalla zona europea.

Nei 4 precedenti in casa dell'Empoli in Serie A, il Verona non ha mai vinto, avendo rimediato tre sconfitte e un pareggio. I toscani, tuttavia, dopo un grande avvio di stagione, sono reduci da ben 12 turni senza vittorie, e non registrano una striscia negativa più lunga (14 partite senza i 3 punti) dal novembre del 2003.

D'altro canto gli scaligeri, che prendono goal in trasferta consecutivamente da 18 partite, sono la squadra di Serie A che ha perso più punti da situazioni di vantaggio, ben 22, e hanno rimediato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Andrea Pinamonti è il bomber dell'Empoli con un bottino personale di 10 goal realizzati, mentre 'Il Cholito' Giovanni Simeone è il miglior marcatore del Verona, con 15 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-VERONA

Empoli-Verona si giocherà il pomeriggio di domenica 20 marzo 2022 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 10ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Matteo Mercenaro di Genova.

DOVE VEDERE EMPOLI-VERONA IN TV

La partita Empoli-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Empoli-Verona su DAZN sarà curata da Alberto Santi, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

EMPOLI-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferirà, tramite DAZN potrà vedere Empoli-Verona in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma e individuando l'incontro nel menù, e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal ricco palinsesto.

Al termine del confronto, i clienti DAZN potranno prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire Empoli-Verona anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con il racconto dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-VERONA

Andreazzoli dovrebbe schierare i toscani con il 4-3-2-1. Davanti al portiere Vicario, al centro della difesa Luperto è in vantaggio su Viti per far coppia con Simone Romagnoli, mentre Stojanovic e Parisi saranno i due terzini. A centrocampo la regia sarà affidata ad Asslani, con Zurkowski e Bandinelli come mezzali. Sulla trequarti Bajrami-Henderson, mentre il solito Pinamonti agirà da centravanti. Ai box per infortunio Haas e Marchizza.

Tudor, in emergenza per le assenze degli squalificati Ceccherini, Faraoni e Ilic, e di vari infortunati, si affiderà al consueto 3-4-2-1. Simeone sarà l'unica punta dei gialloblù. Alle sue spalle, sulla trequarti agiranno Barak e Caprari. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio a destra Sutalo e a sinistra il giovane Cancellieri, con Hongla e Tameze interni di centrocampo. Fra i pali ci sarà Montipò, con Casale, Günter e Coppola a comporre la linea difensiva a tre.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Coppola; Sutalo, Hongla, Tameze, Cancellieri; Barak, Caprari; Simeone.