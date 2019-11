Empoli-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Empoli sfida il Venezia nella 13ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L', che ha cambiato allenatore durante la sosta, con l'esonero di Cristian Bucchi e l'ingaggio di Roberto Muzzi, sfida in casa il di Alessio Dionisi nella 13ª giornata del campionato di Serie B.

I toscani sono noni in classifica con e a quota 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, i lagunari si trovano in 12ª posizione assieme a Pisa, Virtus Entella e a quota 12, con un andamento di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 10 precedenti in Serie B fra le due squadre regna l'equilibrio, con 4 successi del Venezia, 3 vittorie dell'Empoli e altrettanti pareggi. I toscani sono reduci da un periodo particolarmente negativo che ha indotto il presidente Corsi al cambio di guida tecnica, rimediando 2 pareggi e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate. I veneti invece hanno ottenuto 2 sconfitte di fila, un pareggio e una vittoria sul nelle ultime 4 gare disputate.

Fra gli azzurri Leonardo Mancuso è il miglior marcatore con 4 goal segnati, stesso bottino realizzativo di Alessandro Capello, il giocatore più prolifico degli arancioneroverdi. Il tecnico Roberto Muzzi, all'esordio con l'Empoli, non potrà sedere in panchina per la squalifica rimediata da vice-Andreazzoli quando lavorava con il . In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

EMPOLI-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Venezia

Empoli-Venezia Data: 23 settembre 2019

23 settembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO EMPOLI-VENEZIA

Empoli-Venezia si disputerà il pomeriggio di sabato 23 novembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. La partita sarà diretta dal signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila e sarà l'11ª in Serie B fra le due formazioni.

Empoli-Venezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B. Per i clienti della piattaforma la sfida sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire il match in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zanon.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Empoli-Venezia in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, per un massimo di 6 e di 2 contemporaneamente. Basterà scaricare l'apposita app e successivamente avviarla e selezionare la partita nel palinsesto. Sarà inoltre possibile vedere la gara in diretta streaming sul proprio pc o notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Muzzi debutta alla guida dei toscani e dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2. Sulle corsie laterali mancheranno per infortunio Gazzola e Antonelli, così come non ci saranno Romagnoli in difesa e Moreo in attacco. Davanti La Gumina dovrebbe far coppia con Mancuso, mentre Laribi dovrebbe trovar spazio sulla trequarti. In mediana Stulac sarà il regista e Dezi e Bandinelli agiranno da mezzali ai suoi lati. In difesa, davanti al portiere Brignoli, Veseli e Balkovec saranno i terzini, con Nikolaou a comporre la coppia centrale con Maietta.

Dionisi potrebbe schierare a specchio il suo Venezia, e dovrà tener conto delle squalifiche di Lollo e Zuculini a centrocampo, nonché delle assenze degli infortunati Marino, Felicioli e Cremonesi. Fra i pali ci sarà Lezzerini, davanti a lui una linea a quattro di difesa con Fioraliso e Ceccaroni esterni bassi e Modolo e Casale coppia centrale. A centrocampo Vacca sarà il playmaker, con Fiordilino e Maleh interni. Sulla trequarti Buonaiuto potrebbe essere preferito ad Aramu a supporto della coppia d'attacco composta da Moltalto e Capello. Probabile panchina, dunque, per Bocalon.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; La Gumina, Mancuso.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni; Fiordilino, Vacca, Maleh; Buonaiuto; Moltalto, Capello.