Empoli-Udinese dove vederla? Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Giocano bene, ottengono buoni risultati, ma la strada verso quota quaranta è ancora lontana. Nel lunedì della 16esima giornata di Serie A, di scena anche la gara tra Empoli e Udinese: in palio tre punti importanti per continuare ad allontanarsi dalla zona calda e provare ad avvicinare posizioni maggiormente d'elite.

L'Empoli ha pareggiato l'ultimo match contro il Torino, terminato 2-2 con rete finale di La Gumina. Maggiormente spettacolare il pari dell'Udinese, riuscita ad ottenere un punto contro la Lazio al minuto 99 della pazzesca sfida dell'Olimpico che ha chiuso il 15esimo turno.

Con venti punti ottenuti fin qui l'Empoli è la sorpresa del campionato, capace di spingersi a poca distanza dalla zona europea. Non male nemmeno il cammino fin qui dell'Udinese di Gotti, comunque a sedici, a +6 sul terzultimo posto di Serie A.

In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Udinese: da come vedere il match in tv e streaming e agli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO EMPOLI-UDINESE

La sfida tra Empoli e Udinese valida per il 16esimo turno di Serie A 2021/2022 si giocherà allo Stadio Castellani di Empoli lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 18:30.

DOVE VEDERE EMPOLI-UDINESE IN TV

Empoli-Udinese sarà disponibile in diretta esclusiva su DAZN. Visione possibile con una smart tv, ma non solo. Nel primo caso basta accedere all’app presente, mentre nel secondo è necessario possedere una PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), il TIMVISION BOX, l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast, da collegare al proprio apparecchio.

EMPOLI-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Empoli e Udinese sarà trasmessa in diretta su smartphone, tablet, pc e notebook. Nei primi due casi serve scaricare l’app di DAZN, mentre negli altri due basta collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. Gli abbonati potranno rivedere la partita per intero on demand, oppure guardarne gli highilghts.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Empoli-Udinese sarà a cura di Dario Mastroianni, mentre il commento tecnico è affidato Stefan Schwoch.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche su GOAL sarà possibile seguire la diretta testuale di Empoli-Udinese, disponibile a partire dal prepartita con tutte le statistiche, le formazioni ufficiali e dunque il live della sfida, il report, le pagelle e il post gara del Castellani.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-UDINESE

Empoli con Pinamonti e Di Francesco punte di Andreazzoli, supportati da Bajrami. Il trio di centrocampo sarà composto da Haas, Ricci ed Henderson, mentre tra i pali giocherà Vicario. Retroguardia composta da Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi.

Nell'Udinese conferma per Beto nel nuovo 4-4-2 di Gotti: ballottaggio Success-Pussetto, Makengo in mediana per lo squalificato Walace così come Perez rileva Molina in difesa a destra. Soppy esterno alto insieme a Deulofeu.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, Becao, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Success, Beto.