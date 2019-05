Empoli-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Empoli sfida il Torino nella 37ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Aurelio Andreazzoli sfida in casa il di Walter Mazzarri nella 37ª giornata di . I toscani lottano per la salvezza e al momento sono terzultimi con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte, con il quartultimo posto che dista appena una lunghezza, i granata si trovano al 7° posto con 60 punti e un cammino di 15 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte, e inseguono un piazzamento per le prossime Coppe europee.

Ciccio Caputo è il miglior marcatore degli azzurri con 15 goal in 36 presenze, mentre 'Il Gallo' Andrea Belotti è il giocatore più prolifico dei granata con un bottino di 15 marcature in 35 partite giocate. L'Empoli ha ottenuto 6 punti nelle ultime 3 gare disputate, con una sconfitta col e 2 successi consecutivi contro e , il Torino invece ha collezionato ben 7 punti nelle ultime 3 giornate, con 2 vittorie e un pareggio nel Derby della Mole con la .

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-TORINO

Empoli-Torino si disputerà il pomeriggio di domenica 19 maggio 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Fra le due squadre sarà il 18° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE EMPOLI-TORINO IN TV E STREAMING

Empoli-Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Daniele Barone, che sarà supportato dal commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Oltre che in , gli abbonati potranno seguire la partita in diretta attraverso la piattaforma Sky Go, collegandosi a quest'ultima con il proprio pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-TORINO

Andreazzoli dovrà fare a meno di Diks ma recupera Maietta che potrebbe rientrare in difesa dal primo minuto con Dell'Orco e Silvestre: l'alternativa è Veseli. A centrocampo Di Lorenzo e Pajac presidieranno le corsie laterali, mentre in mezzo Bennacer sarà il regista, con Traoré e Krunic mezzali. In attacco sarà confermata la coppia Farias-Caputo, che ha fatto molto bene nelle ultime settimane.

Mazzarri ritrova Rincon a centrocampo dopo la squalifica, con il venezuelano che potrebbe riprendere il suo posto a centrocampo da playmaker a discapito di Lukic. Mancheranno per infortunio Ansaldi, Djidji e Parigini. Sulle fasce a destra agirà dal 1' Ola Aina, mentre De Silvestri sarà spostato a sinistra. Meité e Baselli saranno i due interni, mentre davanti Iago Falque si candida a tornare titolare alle spalle di Belotti: è in ballottaggio con Berenguer, ancora favorito.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Berenguer; Belotti.