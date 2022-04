Empoli-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Torino

Empoli-Torino Data: 1 maggio 2022

1 maggio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 35ª giornata di Serie A manda in scena Empoli-Torino: si tratta di due squadre tranquille dal punto di vista della classifica, che quindi possono giocare senza ansie e dare vita ad un bel match.

L'Empoli è reduce dal successo casalingo in rimonta contro il Napoli, che ha chiuso una serie di 16 partite senza successi. L'ultimo prima di questo periodo buoi era stato ancora una volta contro il Napoli, il 12 dicembre al 'Diego Armando Maradona'.

Il Torino viene invece da uno scoppiettante 4-4 a Bergamo contro l'Atalanta, che ha confermato la capacità dei granata di opporsi alle prime della classifica. Nel 2022, infatti, la squadra di Juric ha battuto la Fiorentina e pareggiato contro Juventus, Inter, Milan e Lazio.

La trasferta di Empoli è sempre stata ostica per il Toro, che non vince in casa degli azzurri dalla Coppa Italia edizione 1984/85. In quell'occasione ebbe la meglio per 0-1, grazie al goal su punizione di Junior.

Per conoscere altro riguardo a Empoli-Torino, basta aspettare le righe seguenti: troverete indicazioni su dove seguire la partita in tv e streaming e aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO EMPOLI-TORINO

Il match del 'Carlo Castellani' di Empoli tra gli azzurri e il Torino è stato programmato per domenica 1 maggio 2022, con il calcio d'inizio fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE EMPOLI-TORINO

DAZN trasmetterà in esclusiva il confronto tra Empoli e Torino. In caso di possesso di una tv non di ultima generazione, basterà dotarsi di un determinato supporto e di collegarlo al televisore. Le opzioni comprendono console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Le moderne smart tv, invece, consentono di accedere all'applicazione della piattaforma.

EMPOLI-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Con l'abbonamento a DAZN, è possibile vedere eventi come Empoli-Torino anche su altri dispositivi oltre che in tv. Accedendo al sito ufficiale si può usufruire del servizio da pc e notebook, mentre optando per lo smartphone o il tablet basta scaricare l'app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Alessandro Iori è stato scelto da DAZN come prima voce per raccontare Empoli-Torino, con Stefan Schwoch come commentatore tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

La copertura completa del match tra Empoli-Torino sarà anche qui su GOAL, con la solita cronaca scritta. potrete quindi seguire Empoli-Torino dal primo all'ultimo minuto accedendo al nostro portale.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-TORINO

Andreazzoli conferma il suo 4-3-2-1, che può diventare un 4-3-1-2 a seconda degli interpreti. In difesa dovrebbero esserci nuovamente Viti e Luperto, mentre in mediana, senza lo squalificato Bandinelli, potrebbe giocare dal primo minuto Benassi insieme a Zurkowski e Asllani. Sulla trequarti, infine, Verre scalpita per prendere il posto di Bajrami.

Anche Juric non tocca il suo modulo prediletto, ma ha più di un dubbio sui giocatori da schierare all'inizio. Il primo riguarda il portiere, con il duello tra Milinkovic-Savic e Berisha. In difesa Zima più di Izzo e Djidji, mentre in mediana dovrebbe toccare al rientrante Mandragora con Lukic. Sulla sinistra torna Vojovda e in avanti Sanabria protrebbe essere preferito nuovamente a Belotti.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.