Empoli-Torino 4-1: i toscani escono dalla zona retrocessione

Grazie ad Acquah, Brighi, Di Lorenzo e Caputo, l'Empoli travolge il Torino ed entra in zona salvezza. Inutile il punto granata di Iago Falque.

Adesso no, la salvezza non è più un miraggio. L' travolge per 4-1 il , conquista la terza vittoria consecutiva ed esce clamorosamente dalla zona retrocessione. La permanenza in dipenderà ora solo dai toscani, che domenica saranno impegnati sul campo dell' .

Il successo degli uomini di Andreazzoli è più che meritato. Per quanto fatto vedere nel primo tempo e poi, dopo un momento di sbandamento, dopo il momentaneo pareggio di Iago Falque. Dell'ex Acquah, di Brighi (entrato in campo da pochissimi secondi), di Di Lorenzo e di Caputo le reti che consentono agli azzurri di superare il , portandosi al quartultimo posto.

Tutto bene per l'Empoli, che se il campionato si concludesse oggi condannerebbe il Grifone a un'impensabile retrocessione, e tutto male per il Torino. Molle per gran parte del match, la squadra di Mazzarri ha una reazione d'orgoglio e perviene al pari, ma poi si scioglie come neve al burro.

Anche la qualificazione in , dopo il sogno Champions cullato per buona parte della stagione, è così in pericolo per i granata, che chiuderanno il campionato ospitando una già in Europa grazie al trionfo in Coppa . Anche qui, tutto si deciderà il prossimo fine settimana.

I GOAL

27' ACQUAH 1-0 – Pajac allarga per il ghanese, che fa partire uno strano tiro-cross col piattone sorprendendo Sirigu.

56' IAGO FALQUE 1-1 – Lo spagnolo rientra sul sinistro e calcia a giro: palo e goal con Dragowski immobile.

65' BRIGHI 2-1 – Di Lorenzo fa partire un cross deviato da un difensore avversario: il tentativo diventa un assist perfetto per Brighi, che da due passi non può sbagliare.

70' DI LORENZO 3-1 – Pajac cambia gioco in area per Di Lorenzo, che rientra sul sinistro e fulmina Sirigu da pochi passi.

88' CAPUTO 4-1 – Farias pesca il compagno alle spalle di Nkoulou: controllo davanti a Sirigu e biliardata vincente col sinistro.

IL TABELLINO

EMPOLI-TORINO 4-1

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta (77' Veseli), Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (64' Brighi), Bennacer, Traoré (92' Capezzi), Pajac; Caputo, Farias. All. Andreazzoli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité (68' Zaza), Rincon, Aina (53' Iago Falque); Baselli (78' Lukic), Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

GOAL: 27' Acquah (E), 56' Iago Falque (T), 65' Brighi (E), 70' Di Lorenzo (E), 88' Caputo (E)

ARBITRO: Mazzoleni

AMMONITI: Farias, Berenguer

ESPULSI: Nessuno