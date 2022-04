Empoli-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-SPEZIA: CANALE TV E DRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Spezia

Empoli-Spezia Data: 4 aprile 2022

4 aprile 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale Tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Dopo le sfide valide per le coppe europee, nel fine settimana torna la Serie A con la 32ª giornata. Apre le danze Empoli-Spezia: match determinante in chiave salvezza per entrambe le formazioni.

L'Empoli viene dalla sconfitta per 1-0 nel derby contro la Fiorentina. Un k.o. che conferma il momento difficile dei toscani, a secco di vittorie da ben 14 giornate e cioè dal clamoroso successo sul campo del Napoli datato 12 dicembre 2021.

Morale decisamente migliore in casa Spezia. Nell'ultimo turno di campionato, i liguri hanno avuto la meglio contro il Venezia in un altro importantissimo scontro salvezza. Un successo arrivato grazie al goal nel finale di Gyasi che consente ai liguri di avere un margine di 10 punti sulla zona retrocessione.

La sfida del girone d'andata, giocata al 'Picco' di La Spezia il 19 dicembre 2021, si è chiusa con il risultato di 1-1. Curiosamente è stata decisa da due autogoal, che portano la firma di Marchizza e Nikolaou.

Proseguendo nella lettura dell'articolo, potrete conoscere molte altre informazioni su Empoli-Spezia: dai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming agli aggiornamenti relativi alle formazioni.

ORARIO EMPOLI-SPEZIA

La partita che vedrà opposti Empoli e Spezia verrà giocata sabato 9 aprile 2022, allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE EMPOLI-SPEZIA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva Empoli-Spezia, visibile su qualsiasi tipo di televisione. Nello specifico, avendo una smart tv basterà accedere all'app. Con un televisore non smart, sarà necessario uno dei seguenti dispositivi: TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast oppure console come Xbox e Playstation.

EMPOLI-SPEZIA IN STREAMING

Sempre con l'abbonamento a DAZN, ci sarà la possibilità di assistere alla sfida anche in streaming. Su pc e notebbok andando sul sito ufficiale della piattaforma, mentre su smartphone e tablet scaricando l'app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda la telecronaca di DAZN Alberto Santi è stato scelto come prima voce, mentre Stefan Schwoch per il ruolo di commentatore tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL non vi faremo perdere nulla di Empoli-Spezia. Accedendo al nostro portale, potrete conoscere le formazioni ufficiali della gara e trovare la solita diretta testuale con cui seguire i 90 minuti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SPEZIA

Andreazzoli deve fare a meno per squalifica di Luperto e, nel suo 4-3-2-1, dovrebbe piazzare in difesa Stojanovic, Romagnoli, Viti (in ballottaggio con Ismajli) e Parisi). Asllani dovrebbe tornare titolare, con a fianco Zurkowski e Bandinelli. In avanti certi della titolarità Bajrami e Pinamonti, mentre per l'altro posto sulla trequarti sono in lizza Henderson, Verre e Di Francesco.

Thiago Motta risponde con il suo solito 4-3-3, in cui dovrebbero essere davvero pochi i dubbi. Erlic e Nikolaou i centrali davanti a Provedel, con Amian e Reca come terzini. Kiwior in regia, coadiuvato da Maggiore e Bastoni. Ovviamente è confermato Gyasi nel tridente offensivo, mentre Verde dovrebbe ritrovare posto dall'inizio. Per il ruolo di prima punta, Agudelo appare in vantaggio su Manaj.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi.