Empoli-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Empoli ospita il Sassuolo nella 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Empoli di Beppe Iachini sfida il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 24ª giornata di Serie A. I toscani, terz'ultimi assieme al Bologna con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, cercano punti salvezza fra le mura amiche, gli emiliani, undicesimi a quota 30 con 7 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, provano a consolidare la loro posizione di metà classifica e ad avvicinare la zona Europa League.

Segui live e in esclusiva Empoli-Sassuolo su DAZN

Fra i toscani il miglior marcatore è il bomber Ciccio Caputo con 11 goal in 23 presenze, mentre l'attaccante senegalese Kouma Babacar è il giocatore più prolifico dei neroverdi con 6 reti in 20 partite giocate. L'Empoli è in un momento difficile, e ha rimediato 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Sassuolo invece è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta con la Juventus nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-SASSUOLO

Empoli-Sassuolo si giocherà domenica 17 febbraio 2019 alle ore 15.00 nello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Sarà l'8° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE EMPOLI-SASSUOLO IN TV E STREAMING

La partita Empoli-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: gli utenti potranno seguire i loro beniamini, ad esempio, su smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone, o collegando alla loro tv un decoder Sky Q oppure una console PlayStation 4.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere tutto il match o solamente gli highlights dello stesso quando lo vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SASSUOLO

Out per infortunio Capezzi e Diks, oltre al lungodegente Polvani, Iachini recupera Dragowski (che potrebbe scalzare tra i pali Provedel) e La Gumina. Improbabile tuttavia la presenza dal 1' della punta già contro il Sassuolo, per cui davanti dovrebbe essere confermato Farias accanto al bomber Caputo. Un ballottaggio è previsto in difesa fra il danese Rasmussen e il nuovo acquisto Dell'Orco, ma è possibile anche che giochino entrambi in caso di difesa a 4: in questo caso Di Lorenzo si abbasserebbe da terzino destro ed uscirebbe Pasqual, con l'inserimento di Acquah a centrocampo.

De Zerbi riproporrà dal 1' a centrocampo Duncan, dopo che il ghanese ha scontato la giornata di squalifica. Nel terzetto che agirà in mediana, Sensi e Locatelli dovrebbero spuntarla su Magnanelli e Bourabia. In attacco Babacar è insidiato da Matri, mentre è sicuro di una maglia come esterno offensivo Djuricic. Febbre per Berardi, pronto Brignola. Ancora ai box Marlon e Sernicola.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Caputo, Farias.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Brignola, Babacar, Djuricic.