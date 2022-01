Empoli-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Sassuolo

Empoli-Sassuolo Data : 09-01-2022

: 09-01-2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Empoli ospita il Sassuolo nel match che apre la 21ª giornata di Serie A.

Guarda Empoli-Sassuolo su DAZN. Attiva ora

L'Empoli torna a giocare davanti al proprio pubblico per la prima volta nel 2022. I toscani sono reduci dal pareggio beffa sul campo della Lazio: avanti 0-2, la truppa Andreazzoli è stata raggiunta sul 3-3 al 93'.

Al Castellani arriva il Sassuolo che nel primo appuntamento dell'anno nuovo non è andato oltre l'1-1 imposto dal Genoa, nonostante un dominio totale del gioco nei novanta minuti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Empoli-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-SASSUOLO

Empoli-Sassuolo si giocherà domenica 9 gennaio allo Stadio Castellani di Empoli. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12.30.

DOVE VEDERE EMPOLI-SASSUOLO IN TV

La sfida tra toscani ed emiliani verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Agli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su di una moderna smart tv oppure collegare il proprio televisore ad altri dispositivi, come ad esempio un TIMVISION BOX, una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Federico Zanon, commento tecnico di Fabio Bazzani.

EMPOLI-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà anche la diretta in streaming del match: basterà collegarsi al portale di riferimento o scaricare l'app in base al dispositivo con qui si effettua l'eccesso.

Empoli-Sassuolo verrà raccontata in diretta anche su GOAL attraverso la diretta testuale. Collegandovi con il sito potrete seguire live tutti gli sviluppi del match del Castellani.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SASSUOLO

Squalificati Bandinelli e Luperto, infortunati Haas e Parisi: Tonelli al centro della difesa con Ismajli, Henderson mezzala con Zurkowski e Ricci a completare la mediana. Cambia la coppia d'attacco: Pinamonti torna titolare accanto a Di Francesco.

Divese assenze anche per Dionisi: Defrel ancora prima punta, Kyriakopoulos avanzato sull'out di sinistra. Harroui con Maxime Lopez a centrocampo.

L'articolo prosegue qui sotto

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. All. Dionisi.