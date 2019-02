Empoli-Sassuolo 3-0: show azzurro al Castellani, neroverdi travolti e digiuno interrotto

L'Empoli stravince contro il Sassuolo: 3-0 in un'ora di gioco, partita mai in discussione. Segnano Krunic, Acquah e Farias, disastro neroverde.

Dopo oltre due mesi, l'Empoli interrompe il digiuno di vittorie. Lo fa in maniera prepotente, battendo il Sassuolo al Castellani per 3-0 in una partita senza storia. Tutto troppo facile per i toscani, padroni del match per quasi tutta la durata dell'incontro: ha aperto le marcature Krunic nel primo tempo, poi Acquah ha raddoppiato subito dopo e Farias ha sigillato il punteggio nel finale.

Per Iachini è una vittoria che permette di respirare dopo le grosse difficoltà degli scorsi mesi. Era dal 2-1 rifilato al Bologna che l'Empoli non trovava i 3 punti: era il 9 dicembre, la vittoria era la terza in quattro partite. Poi, però, soltanto due punti nelle ultime otto giocate. Risultati che andavano cancellati da una vittoria che fosse convincente, come quella maturata proprio contro il Sassuolo.

De Zerbi deve invece fare i conti con un crollo rovinoso e non è il primo nelle ultime settimane: per pesantezza, la sconfitta ricorda il 2-6 interno con l'Atalanta. I neroverdi escono con le ossa rotte dal Castellani e vedono soprattutto partire il treno Europa senza riuscirci a salire. Tanti rimpianti nel pomeriggio toscano, iniziato senza Berardi causa febbre: il numero 25 è entrato nella ripresa e ha provato a dare nuova linfa alla squadra, ma con risultati comunque modesti.

L'Empoli si toglie dalla zona retrocessione salendo a 21 punti, con il Bologna che rimane terzultimo a 18. Sassuolo fermo a 30 e secondo 3-0 al passivo consecutivo dopo quello interno contro la Juventus.

I GOAL

34' KRUNIC 1-0

Azione personale di Krunic che parte da centrocampo e trova una voragine nella difesa del Sassuolo, spostata dai movimenti dei compagni: arriva a tu per tu con Consigli e lo batte con un pallonetto preciso.

37' ACQUAH 2-0

Lascia ancora spazi la difesa del Sassuolo, Farias va sul fondo e trova l'inserimento a rimorchio di Acquah in piena area: sinistro di prima, piatto preciso e angolato che si infila in rete.

60' FARIAS 3-0

Bennacer verticalizza subito per Farias, che scappa sul filo del fuorigioco, in area elude il tackle di Peluso e poi mette in porta il goal dell'ex.

IL TABELLINO

EMPOLI-SASSUOLO 3-0

MARCATORI: 34' Krunic, 37' Acquah, 60' Farias

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (79' Brighi), Bennacer, Krunic (88' Ucan), Pasqual; Farias (68' La Gumina), Caputo.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan (46' Bourabia); Brignola (46' Berardi), Babacar (76' Matri), Boga.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Pasqual (E); Sensi, Berardi, Bourabia (S)

Espulsi: nessuno