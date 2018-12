Empoli-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Empoli ospita la Sampdoria nella 17ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Empoli di Beppe Iachini ospita la Sampdoria di Marco Giampaolo nella 17ª giornata di Serie A . I toscani sono quattordicesimi in classifica assieme alla SPAL e al Genoa a quota 16 punti, con 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, mentre i liguri si trovano al 9° posto con 23 punti e un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Fra gli azzurri l'attaccante Francesco Caputo è il miglior realizzatore con 8 goal in 16 presenze, meglio di lui ha fatto Fabio Quagliarella, giocatore più prolifico fra i blucerchiati con 9 reti in 15 partite giocate. L'Empoli è reduce da un pareggio, una vittoria e una sconfitta nel Derby toscano con la Fiorentina, la Sampdoria ha ottenuto invece 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-SAMPDORIA

Empoli-Sampdoria si giocherà sabato 22 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Sarà il 23° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE EMPOLI-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

La partita Empoli-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SAMPDORIA

Iachini riproporrà il suo 3-5-2, ma dovrà fare a meno di un titolarissimo come Krunic, squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare dal 1' Acquah. In mediana non ci sarà nemmeno Bennacer, infortunato, che sarà rilevato da Capezzi. A sinistra Pasqual potrebbe scalzare Antonelli, mentre saranno ancora una volta Caputo e La Gumina a comporre il tandem d'attacco dei toscani.

Un'unica assenza pesante per Giampaolo, oltre al lungodegente Regini. Sarà infatti ancora out per infortunio il russo Bereszynski, che sarà sostituito nel ruolo di terzino destro da Sala. Sulla trequarti Ramirez è favorito su Saponara per partire dal 1' alle spalle del tandem composto da Quagliarella e Caprari, ancora favorito su Defrel.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Traoré, Capezzi, Acquah, Pasqual; Caputo, La Gumina.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.