Empoli-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Salernitana

Empoli-Salernitana Data: 14 maggio 2022

14 maggio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 37ª giornata di Serie A si apre col botto e cioè con Empoli-Salernitana, sfida cruciale per quanto riguarda la lotta salvezza.

L’Empoli arriva a questa sfida con la mente sgombra, avendo conquistato matematicamente la salvezza con tre giornate d’anticipo. I toscani avranno voglia di rifarsi, dopo il 4-2 subito in rimonta a San Siro contro l’Inter.

La Salernitana sta letteralmente volando, essendo reduce da 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite. Un rendimento che ha consentito ai granata di trovarsi attualmente fuori dalla zona retrocessione e di avere il destino nelle proprie mani.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in Serie A coincide con la stagione 1998/99. Il match giocato ed Empoli andò in scena il 14 febbraio 1999 e venne vinto dalla Salernitana per 2-3, grazie alla tripletta di Marco Di Vaio.

Nelle righe seguenti troverete molte altre informazioni utili che riguardano Empoli-Salernitana, ovvero dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO EMPOLI-SALERNITANA

La sfida in questione, in programma allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli, verrà giocata sabato 14 maggio 2022 alle ore 15.00

DOVE VEDERE EMPOLI-SALERNITANA IN TV

Per assistere ad Empoli-Salernitana, sarà necessario avere un abbonamento a DAZN. Questa piattaforma è visibile tramite la sua app sulle moderne smart tv, ma anche sui televisori non di ultima generazione. In quest’ultimo caso, bisogna dotarsi di uno dei seguenti dispositivi da collegare alla televisione: Playstation 4, Playstation 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

EMPOLI-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Per vedere la partita sarà possibile collegarsi a DAZN accedendo al sito ufficiale da pc e notebook, oppure scaricando l’app per smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di DAZN per quanto riguarda questa sfida è stata affidata a Stefano Borghi, con Marco Parolo al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Un’altra opzione per seguire Empoli-Salernitana è la nostra diretta testuale: qui su GOAL troverete le formazioni ufficiali e la sfida raccontata minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SALERNITANA

Nel 4-3-2-1 di Andreazzoli rientra dopo la squalifica Stojanovic, nella difesa a quattro posta davanti a Vicario e completata da Romagnoli, Viti e Parisi. Asllani confermato sulla trequarti insieme a Bajrami, con Zurkowski e Bandinelli come interni di centrocampo ai lati di Stulac. In avanti spazio a Pinamonti.

Nicola risponde con il suo classico 3-5-2, puntando sul tandem offensivo formato da Djuric e Verdi. Corsie esterne affidate a Mazzocchi e Ruggeri, in una mediana con Kastanos, Lassana Coulibaly ed Ederson. Gyomber, Radovanovic e Fazio saranno i tre baluardi della difesa davanti alla porta difesa da Sepe.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Asllani, Bajrami; Pinamonti.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Ruggeri; Verdi, Djuric.