Empoli-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Empoli sfida la Salernitana nella 17ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Roberto Muzzi sfida in casa la di Gian Piero Ventura nella 17ª giornata del campionato di Serie B. I toscani sono dodicesimi in classifica assieme al con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, i campani si trovano al 10° posto assieme al a quota 22 punti, con un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Segui Empoli-Salernitana in diretta streaming su DAZN

Nei 20 precedenti fra le due squadre giocati in Serie B, i toscani conducono a livello statistico con 10 successi, 6 affermazioni dei granata e 4 pareggi. L'Empoli è reduce da un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate, percorso simile anche per la Salernitana con 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 gare in campionato.

Leonardo Mancuso è il miglior realizzatore dei toscani con 5 goal, stesso bottino realizzativo per Lamin Jallow e Sofian Kiyine, i giocatori più prolifici della squadra di Ventura. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

EMPOLI-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Salernitana

Empoli-Salernitana Data: 21 dicembre 2019

21 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO EMPOLI-SALERNITANA

Empoli-Salernitana si disputerà il pomeriggio di sabato 21 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo, è in programma sabato alle ore 15.00. Sarà il 21° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Empoli-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Empoli-Salernitana sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli abbonati a DAZN potranno seguire Empoli-Salernitana in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione ideata per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale, gli highlights della partita e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Muzzi si affiderà al 4-3-1-2. Quattro gli indisponibili per i toscani: Balkovec, squalificato, e gli infortunati Antonelli, Gazzola e Moreo. Davanti Dezi agirà da trequartista alle spalle del tandem d'attacco che sarà composto da La Gumina e Matteo Mancosu. A centrocampo la regia sarà affidata a Stulac, con Frattesi e Bandinelli interni ai suoi lati. Dietro sarà adattato nel ruolo di terzino sinistro il greco Nikolaou, con Pirrello in coppia con Maietta al centro e Veseli a destra. Fra i pali ci sarà Brignoli.

Ventura confermerà il classico 3-5-2. In porta agirà Micai, mentre in difesa, squalificato Jaroszynski, sarà Pinto a completare la linea a tre con Karo e Migliorini. In mediana sulle due fasce agiranno Lombardi e Kiyine, mentre Dziczek sarà il playmaker, con Akpa Akpro e Di Tacchio mezzali. In attacco Gondo dovrebbe essere preferito a Jallow, dopo gli attriti fra il calciatore e i tifosi, e farà coppia con Djuric. Indisponibili per infortunio Giannetti, Cerci e Mantovani.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Pirrello, Nikolaou; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Matt. Mancosu.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Di Tacchio, Kiyine; Djuric, Gondo.