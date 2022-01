Empoli-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Empoli-Roma

• Data: domenica 23 gennaio 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Ultimo impegno di gennaio per Empoli e Roma, impegnate nella ventitreesima giornata di campionato. Entrambe le squadre sono reduci dai rispettivi impegni di Coppa Italia. I toscani hanno sfiorato l’impresa a San Siro contro l’Inter: in vantaggio per 2-1, sono stati raggiunti nei minuti di recupero e in seguito eliminati dai tempi supplementari dai nerazzurri.

La Roma ha invece estromesso il Lecce in rimonta, dopo essere andata sotto nel punteggio, e ora nei quarti di finale di Coppa Italia affronterà proprio l'Inter.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale all’ottobre 2021, quando i giallorossi si imposero per 2-0 all’Olimpico grazie alle reti di Pellegrini nel primo tempo e Mhkitaryan nella ripresa. Tutto su Empoli-Roma: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-ROMA

la sfida di campionato tra Empoli e Roma si giocherà domenica 23 gennaio 2022 allo Stadio Castellani di Empoli: fischio d’inizio previsto alle ore 18:00.

DOVE VEDERE EMPOLI-ROMA IN TV

La sfida tra Empoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vederla serve avere un abbonamento attivo alla piattaforma e scaricare la relativa app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può collegare il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o ricorrere a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

EMPOLI-ROMA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra la squadra di Andreazzoli e quella di Mourinho sarà visibile in streaming sempre su DAZN. Basterà collegarsi da pc al sito ufficiale o scaricando l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN è a cura di Riccardo Mancini, con l’ex calciatore Simone Tiribocchi al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL. La nostra telecronaca testuale vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-ROMA

L’Empoli si affida al 4-3-2-1, riportando Vicario tra i pali dopo il turno di riposo in Coppa Italia. In mezzo al campo tornano titolari Henderson e Bajrami, che insieme a Bandinelli agiranno alle spalle di Pinamonti unica punta.

Mourinho recupera Ibanez, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato. Il brasiliano affiancherà Mancini in mezzo alla difesa, mente Vina e Maitland-Niles saranno i due esterni di difesa. In mezzo al campo ancora spazio a Sergio Oliveira con Cristante.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Mhkytarian, Felix; Abraham. All. Mourinho