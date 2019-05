Empoli, retroscena Caputo: rifiutata una super offerta dalla Cina

L'attaccante dell'Empoli Francesco Caputo ha rifiutato durante il mese di febbraio un'offerta molto ricca da un club cinese.

I suoi 16 goal non sono bastati all' per evitare la retrocessione in Serie B, ma la stagione di Francesco Caputo resta da incorniciare. A fine campionato spunta un curioso retroscena di mercato sull'attaccante classe '87.

Stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Caputo avrebbe rifiutato durante il mese di febbraio un'offerta molto ricca proveniente da un club cinese. Secco il rifiuto dell'attaccante, che non voleva rinunciare alla in una serrata lotta per la salvezza.

Per il giocatore dell'Empoli si prospetta comunque un'estate ricca di proposte dopo l'ottima stagione: per quanto riguarda la Serie A si sono già fatte avanti e , fresca neopromossa, ma molti altri club hanno segnato il suo nome in lista.

Il secco 'no' alla ha fatto anche la fortuna dei tanti fantallenatori che hanno puntato sul centravanti di Altamura: 16 goal, tre assist e tutte le partite giocate con 3420 minuti su 3420 disponibili.