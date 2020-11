Empoli-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Empoli sfida la Reggina nella 7ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

EMPOLI-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Reggina

-Reggina Data: 7 novembre 2020

7 novembre 2020 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

L'Empoli di Alessio Dionisi, capolista della Serie B, sfida in casa la Reggina di Domenico Toscano nella 7ª giornata del torneo. I toscani guidano la graduatoria a pari merito con e con 13 punti, con un cammino di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, i calabresi si trovano al 9° posto a quota 7, con una vittoria, 4 pareggi e una sconfitta.

Le due squadre si sono affrontate 16 volte nella loro storia nel campionato cadetto, e i precedenti sorridono agli azzurri, che hanno vinto 8 volte a fronte di 4 pareggi e di 4 affermazioni degli amaranto.

L'Empoli viene da 2 vittorie e una sconfitta a nelle ultime 3 gare, i calabresi sono reduci invece da 2 pareggi e una sconfitta negli scorsi 3 turni del torneo.

Stefano Moreo e Andrea La Mantia sono i bomber degli azzurri con 3 reti segnate a testa, mentre Daniele Liotti è il miglior marcatore degli amaranto sempre con un bottino personale di 3 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-REGGINA

Empoli-Reggina si giocherà il pomeriggio di sabato 7 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 27ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 16.00.

La sfida Empoli-Reggina sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Gli utenti potranno inoltre seguire la partita su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca del big match è affidata a Cristiano Puccetti.

Chi volesse, attraverso DAZN, potrà vedere Empoli-Reggina in diretta streaming anche sul proprio personal computer, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, in questo caso preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi Android o iOS e successivamente di avviarla e selezionare la partita dal ricco palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno inoltre a disposizione per la visione on demand gli highlights della gara e l'evento integrale.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con Goal potrete inoltre seguire Empoli-Reggina anche in diretta testuale. Sul portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Dionisi potrebbe preferire in attacco La Mantia a Moreo come partner di Mancuso. Dietro di loro sulla trequarti giocherà Bajrami. A centrocampo Stulac sarà il playmaker, con Bandinelli e lo svizzero Haas come mezzali. In difesa, davanti al portiere Brignoli, Fiamozzi e Terzic saranno i due esterni bassi, mentre Simone Romagnoli e il greco Nikolaou comporranno la coppia centrale.

Toscano non avrà a disposizione in attacco lo squalificato Ménez: al posto del francese dovrebbe giocare Rivas, favorito su Lafferty per far coppia con 'El Tanque' Denis. Le due punte saranno sostenute sulla trequarti da Bellomo. A centrocampo Crisetig e Nicolò Bianchi saranno i due interni, con Rolando in vantaggio su Situm a destra e Liotti sulla corsia mancina. Guarda difenderà la porta dei calabresi, mentre Loiacono, Cionek e Delprato comporranno la difesa a tre.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, S. Romagnoli, Nikolaou, Terzic; Bandinelli, Stulac, Haas; Bajrami; La Mantia, Mancuso.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Crisetig, N. Bianchi, Liotti; Bellomo; Rivas, Denis.