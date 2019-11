Empoli-Pescara dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Empoli sfida il Pescara nella 12ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Cristian Bucchi sifda il di Luciano Zauri per la 12ª giornata del campionato di Serie B. I toscani sono settimi in classifica assieme ad e a quota 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, gli abruzzesi si trovano una lunghezza più in basso al 10° posto con un cammino di 5 vittorie, un pareggio e 5 k.o.

Nei 26 precedenti giocati in Serie B fra le due squadre l'Empoli è in leggero vantaggio con 10 vittorie, 8 pareggi e 8 affermazioni biancazzurre. I toscani vengono da 3 pareggi consecutivi e una sconfitta esterna contro la capolista nelle ultime 4 gare disputate, gli abruzzesi hanno rimediato invece 2 sconfitte in trasferta e 2 successi casalinghi nelle ultime 4 giornate.

L'ex del confronto, l'attaccante Leonardo Mancuso, è il miglior marcatore dell'Empoli con 4 reti realizzate, Cristian Galano è il giocatore più prolifico della squadra di Zauri con 6 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-PESCARA

Empoli-Pescara si disputerà il pomeriggio di sabato 9 novembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. La partita sarà arbitrata dal signor Gianluca Aureliano della sezione di e sarà la 27ª fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Sarà DAZN, che detiene i diritti per l'intero campionato di Serie B, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Empoli-Pescara. Quest'ultima sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e sui televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Dario Mastroianni.

Attraverso DAZN sarà possibile seguire Empoli-Pescara anche in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app e in seguito avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale della partita gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Bucchi avrà indisponibili Gazzola a destra e Moreo davanti, e dovrebbe puntare sul 4-3-1-2. In attacco superati i problemi fisici dovrebbe rivedersi dal 1' La Gumina in coppia con Mancuso, mentre Dezi agirà sulla trequarti. Sulla mediana in regia Ricci potrebbe spuntarla su Stulac, con Frattesi e Bandinelli mezzali. Fra i pali ci sarà Brignoli, in difesa la linea a quattro vedrà Maietta e Romagnoli centrali e Veseli e Balkovec terzini.

Zauri si affiderà al 4-3-2-1. Il vertice dell'albero di Natale sarà Borrelli, con Galano e Machín a supporto alle sue spalle. A centrocampo Palmiero agirà da playmaker, con Memushaj e Crecco mezzali ai suoi lati. In porta, visto l'infortunio di Fiorillo, ci sarà ancora Kastrati, davanti a lui una linea a quattro composta da Ciofani e Masciangelo come esterni bassi e da Bettella e Scognamiglio come coppia centrale.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Ricci, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; M. Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Crecco; Machín, Galano; Borrelli.