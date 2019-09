Empoli-Perugia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Empoli ospita il Perugia nella 6ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Cristian Bucchi sfida il di Massimo Oddo nel big match della 6ª giornata di . I toscani e gli umbri sono appaiati al 2° posto in classifica assieme a e con 11 punti e hanno fatto entrambi un cammino con 3 vittorie e 2 pareggi.

Le due formazioni sono dunque al momento imbattute nel torneo cadetto: l'Empoli è reduce dalla brillante vittoria per 3-2 nel combattuto derby con il Pisa, mentre il Perugia nell'ultimo turno ha superato 3-1 in casa il .

Sono 12 i precedenti al momento in Serie B, con una predominanza dei pareggi, 6, a fronte di 5 successi toscani e di un'unica vittoria degl umbri nella prima gara del 19 ottobre 1947. Da allora i biancorossi non sono più riusciti a imporsi sugli azzurri.

Le punte Leonardo Mancuso e Antonino La Gumina sono i giocatori più prolifici dell'Empoli con 2 reti ciascuno, mentre Pietro Iemmello è il bomber del Perugia con 6 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Perugia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

EMPOLI-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Perugia

Empoli-Perugia Data: 28 settembre 2019

28 settembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO EMPOLI-PERUGIA

La partita Empoli-Perugia si disputerà il pomeriggio di sabato 28 settembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il match sarà il 13° fra le due formazioni nel campionato di Serie B e sarà diretto dal signor Francesco Fourneau della sezione di 1.

Il big match della 6ª giornata di Serie B Empoli-Perugia sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e PlayStation 4 o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN che avessero sottoscritto un abbonamento con Sky, inoltre, potranno vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca di Empoli-Perugia sarà curata da Cristiano Puccetti.

I clienti DAZN potranno naturalmente godersi la sfida Empoli-Perugia anche in diretta streaming sul proprio personal computer o su dispositivi mobili come tablet e smartphone per un massimo di 2 in contemporanea. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal ricco palinsesto.

Al termine della partita, DAZN metterà a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Bucchi avrà ancora indisponibili gli esterni Gazzola e Antonelli e dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha ben giocato e superato 3-2 il Pisa nel derby toscano infrasettimanale. Davanti al portiere Brignoli, linea difensiva a quattro scolpita con Veseli a destra, Balkovec a sinistra e la coppia Romagnoli-Maietta al centro. A centrocampo Stulac ad agire da playmaker, con Frattesi e Bandinelli che saranno le due mezzali. Sulla trequarti spazierà Dezi, con La Gumina e Mancuso di punta.

Oddo non potrà disporre del solo Angella al centro della difesa, che sarà sostituito da Falasco accanto a Gyomber, e per il resto si affiderà a tutti i titolari. In attacco lo spagnolo Paolo Fernandes sosterrà sulla trequarti la coppia composta da Buonaiuto e Iemmello. In mediana la regia ricadrà sui piedi di Carraro, con Falzerano e Dragomir mezzali. Dietro Vicario sarà confermato fra i pali, mentre in difesa Rosi e Di Chiara dovrebbero essere i terzini.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Paolo Fernandes; Buonaiuto, Iemmello.