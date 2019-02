Empoli, Pecini sul caso Mevlja: “Aspettiamo qualche altro giorno”

Doveva essere uno dei numerosi colpi last minute nell'ultimo giorno di mercato, ma l'acquisto di Miha Mevlja da parte dell'Empoli potrebbe non essere ufficializzato. Il caso del centrale sloveno dello Zenit San Pietroburgo è diventato un vero e proprio rebus a distanza di giorni.

Sulla questione è intervenuto il direttore generale Riccardo Pecini, che in conferenza stampa ha spiegato nel dettaglio la posizione della società.

"Abbiamo depositato il tesseramento del giocatore con due minuti di ritardo a causa di problemi tecnici indipendenti da noi, ma abbiamo concluso il transfer in orario. Siamo d'accordo con lo Zenit di procedere nel percorso di riconoscimento, ma deve risolversi tutto nel giro di pochi giorni. In caso di risposta negativa non andremo avanti con la trattativa".

Il dirigente del club toscano svela poi le strategie di mercato della squadra.

"Abbiamo individuato degli obiettivi per tutti i ruoli, abbiamo deciso di migliorare la rosa. Per la difesa avevamo 3-4 nomi, ma alla fine abbiamo deciso per Mevlja. Zulj rientrava tra le operazioni di prospettiva, sul fronte uscite abbiamo rifiutato offerte per tutti i nostri giocatori, il centrocampo è intoccabile".