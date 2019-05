Empoli, Pasqual crede nella salvezza: "La Champions ci darà lo spunto per non mollare"

Impegnato con l'Empoli nella lotta salvezza, Pasqual carica compagni e ambiente: "Ci crederemo finché la matematica ci manterrà in Serie A".

Presente all'evento 'Scuola del Tifo', Manuel Pasqual ha parlato dell'attuale situazione dell', in piena lotta per la salvezza. Il club toscano si trova infatti al 18° posto in classifica, a -2 dall' quartultimo, quando mancano solo tre gara alla fine del campionato.

Una situazione di classifica molto complicata, con l'Empoli che da qui alla fine dovrà affrontare (in trasferta), (in casa) e (ancora in trasferta), ma che non scoraggia il terzino di San Donà di Piave.

Parlando a 'Sky Sport', Pasqual ha infatti provato a caricare tutto l'ambiente, prendendo a esempio quanto successo negli ultimi giorni in .

"Ci crederemo finché la matematica ci manterrà in . Prendere a esempio la Champions? Quest'anno la Champions è stato qualcosa di incredibile, le due semifinali ci danno lo spunto per non mollare fino all'ultimo secondo e questi bambini ci danno ulteriore spinta (i protagonisti dell'evento benefico)".

Non resta che vedere se quanto compiuto da e in Europa riuscirà davvero a ispirare l'Empoli e a guidarlo verso la salvezza.