Empoli-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Empoli ospita il Parma nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Empoli di Beppe Iachini ospita il Parma di Roberto D'Aversa nel primo anticipo del sabato della 26ª giornata di Serie A. I toscani occupano il quartultimo posto con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, e hanno un vantaggio di 3 lunghezze sulla zona retrocessione, gli emiliani si trovano a centro classifica al 12° posto a pari merito col Genoa con 29 punti e un cammino di 8 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il bomber 'Ciccio' Caputo è il miglior marcatore fra gli azzurri con 11 reti in 25 presenze, mentre gli attaccanti Gervinho e Roberto Inglese sono i giocatori più prolifici fra i gialloblù con 8 goal segnati a testa. L'Empoli ha rimediato 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Parma attraversa un periodo negativo della stagione e dopo il pareggio a Torino con la Juventus ha subito 3 sconfitte nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-PARMA

Empoli-Parma è in programma sabato 2 marzo 2019 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Fischio d'inizio previsto per le ore 15.00. Sarà il 18° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE EMPOLI-PARMA IN TV E STREAMING

La partita Empoli-Parma sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in streaming collegandosi su pc, tablet e smartphone con la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-PARMA

Iachini avrà indisponibili per infortuni Antonelli, Polvani e Mchedlidze. Fra i pali potrebbe essere confermato Dragowski al posto di Provedel, con Veseli, Silvestre e Dell'Orco a comporre la linea difensiva. A centrocampo Di Lorenzo e Pasqual presidieranno le due fasce, mentre Bennacer ha smaltito la febbre e giostrerà in regia, con Acquah ancora favorito su Traoré per una maglia da mezzala. In attacco Farias è in vantaggio su La Gumina per giocare accanto a Caputo.

D'Aversa recupera Bastoni e Stulac: entrambi riprenderanno i loro posti dal 1', rispettivamente al centro della difesa e in cabina di regia. La linea mediana sarà completata dalle mezzali Kucka e Barillà: panchina in vista per Luca Rigoni. In attacco Siligardi contende una maglia dal 1' a Biabiany, con il francese comunque in vantaggio.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.