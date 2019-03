Empoli-Parma 3-3: spettacolo al Castellani, crociati ripresi tre volte

Gara spettacolare al Castellani tra Empoli e Parma. I crociati vanno in vantaggio tre volte ma vengono ripresi sempre, l'ultima volta con Silvestre.

Il Parma trova il vantaggio tre volte nel match del Castellani, ma l'Empoli non molla mai e lo riprende sempre, l'ultima volta grazie a Silvestre quasi allo scadere. Un punto che cambia poco nelle classifiche di entrambe le squadre.

Iachini conferma la difesa a tre, con Veseli e Dell'Orco ad accompagnare Silvestre. In attacco Farias fa coppia con Caputo come in tutte le ultime partite. D'Aversa si presenta al Castellani con due cambi di formazione: Gobbi per Bastoni e Siligardi per Biabiany. La gara comincia con almeno venti minuti di grande ritmo e occasioni da entrame le parti. I goal arrivano ben presto e sono anche ravvicinati: allo squillo del solito Gervinho risponde Dell'Orco con il suo primo goal in Serie A. Poi il match si addormenta, le due squadre si studiano e sembrano aver paura di perdere.

Gli uomini di D'Aversa però riescono a trovare a sorpresa il goal del vantaggio con un calcio piazzato allo scadere del primo tempo, sul quale Rigoni è il più lesto di tutti. Le squadre vanno negli spogliatoi e nel secondo tempo rientra un Empoli totalmente diverso, più agguerrito e convinto. Il pareggio è nell'aria e arriva con il solito Caputo, su calcio di rigore.

Tutta la seconda parte di gara vive sul filo dell'equilibrio, con alternanza di momenti di noia e momenti con tante azioni da una parte e dall'altra. Poi di colpo succede nuovamente tutto in dieci minuti: prima il terzo vantaggio di giornata del Parma, con il goal di Bruno Alves; poi il pareggio con la girata di Silvestre su corner. È il sigillo finale su una partita spettacolare, che però cambia poco o nulla per il futuro di Parma ed Empoli.

I GOAL

13' GERVINHO 0-1 - Calcio di punizione battuto a sorpresa dal Parma, Gervinho scappa a tutta la difesa dell'Empoli (rimasta immobile) salta Dragowski e mette il pallone in fondo al sacco.

19' DELL'ORCO 1-1 - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Farias riesce a mettere un cross basso dopo una prima ribattuta: Dell'Orco arriva sul secondo palo e praticamente a porta vuota segna il suo primo goal in A.

46' RIGONI 1-2 - Calcio piazzato per il Parma, confusione in area, Bruno Alves riesce a rimettere il pallone in mezzo e Rigoni di testa beffa Dragowski praticamente ad un passo dal palo.

60' CAPUTO 2-2 - Calcio di rigore battuto con potenza dall'attaccante dell'Empoli, con la palla angolata alla destra di Sepe.

82' - BRUNO ALVES 2-3 - Azione confusa in area di rigore dell'Empoli, tiro al volo di Kucka e deviazione sottomisura di Bruno Alves a due metri dalla porta. Prima il goal viene annullato per fuorigioco, poi con il VAR viene concesso.

90' SILVESTRE 3-3 - Ancora un goal su calcio piazzato. Il difensore dell'Empoli si gira e senza guardare la porta mette la palla all'angolino con l'aiuto di una deviazione di Bruno Alves.

IL TABELLINO

EMPOLI-PARMA 3-3

Marcatori: 13' Gervinho, 19' Dell'Orco, 46' Rigoni, 60' Caputo, 82' Bruno Alves, 90' Silvestre

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah (62' Traorè), Bennacer, Krunic, Pasqual (87' Oberlin); Farias (85' La Gumina), Caputo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, L. Rigoni, Barillà (90' Gazzola); Siligardi (71' Biabiany), Inglese, Gervinho.

Arbitro: Marco Di Bello

Espulsi: -

Ammoniti: Dragowski, Kucka, Gervinho, Iacoponi