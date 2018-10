Empoli, Maietta aspetta la Juventus: “Cercherò di limitare Ronaldo”

Domenico Maietta fiducioso in vista di Empoli-Juventus: "Le sensazioni per sabato sono molto positive, un onore affrontare Ronaldo".

L' Empoli , sabato alle 18, ospiterà al Castellani la Juventus , prima in classifica. Domenico Maietta , ai microfoni di Radio 1, è fiducioso nonostante conosca la grandezza e la forza della squadra di Allegri: “Le nostre sensazioni in vista di sabato sono positive anche se sappiamo che andiamo a incontrare una corazzata, uno dei club attualmente più forti in Europa”.

E prosegue: “ Di solito con le grandi riusciamo a dare il meglio di noi, in generale dobbiamo cercare di raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo che è quello della salvezza”.

La filosofia di Andreazzoli implica un calcio di possesso palla con scambi stretti e poi verticalizzare per i movimenti degli attaccanti. Spesso, l'Empoli arriva bene fino al limite dell'area ma sbaglia l'ultimo passaggio oppure è poco cinica sotto porta.

Maietta conta molto sul proprio tecnico: “Noi abbiamo un grande allenatore e in vista dello scontro con i bianconeri sta lavorando soprattutto mentalmente ”.

Sabato, ci sarà il confronto con Cristiano Ronaldo: Silvestre, autore di un brutto autogoal con il Frosinone, e Maietta dovranno disputare una gara perfetta. Si potranno mettere alla prova con un fuoriclasse, il difensore ex Bologna ne parla così: “ Non mi aspettavo di potermi confrontare con un campione come Cristiano Ronaldo, per me è un onore, per limitarlo dovrò cercare di rimanere concentrato per tutta la partita. In generale dobbiamo crescere dal punto di vista della cattiveria agonistica, sia in fase difensiva che in fase offensiva” .

L'Empoli ha bisogno di punti e la Juventus è una corazzata. La squadra di Andreazzoli ci proverà ma, intanto, Domenico Maietta lancia un appello ai propri tifosi: “Chiedo ai nostri tifosi di supportarci fino alla fine”.