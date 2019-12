Empoli-Livorno dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Empoli sfida il Livorno nel posticipo serale della 19ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Roberto Muzzi sfida il di Paolo Tramezzani nel derby toscano, posticipo serale della 19ª giornata di Serie B. La sfida sarà l'ultima del 2019 per la seconda divisione italiana. Gli azzurri sono tredicesimi in classifica con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, gli amaranto si trovano in ultima posizione a quota 11, con un cammino di 3 successi, 2 pareggi e 13 k.o.

Il bilancio dei 10 precedenti fra le due formazioni in Serie B vede una prevalenza dei pareggi, 5, a fronte di 3 successi del Livorno e di 2 dell'Empoli. Gli azzurri sono reduci da una vittoria, 2 sconfitte, inclusa quella nell'ultima giornata contro il , e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, gli amaranto invece attraversano una fase molto negativa della loro stagione con una striscia di 4 sconfitte consecutive.

Leonardo Mancuso è il miglior marcatore della squadra di Muzzi con 5 reti all'attivo, mentre Manuel Marras e Davide Marsura sono i giocatori più prolifici della formazione di Tramezzani con 4 goal realizzati ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Empoli-Livorno: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

EMPOLI-LIVORNO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO EMPOLI-LIVORNO

Empoli-Livorno si disputerà la sera di domenica 29 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno, è previsto per le ore 21.00. Sarà l'11° derby toscano in Serie B fra le due formazioni.

Il posticipo della 19ª giornata di Serie B Empoli-Livorno sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà coadiuvato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN avranno la possibilità di vedere il derby toscano Empoli-Livorno in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Muzzi confermerà a livello tattico il 4-3-1-2. Davanti lo svizzero Bajrami sarà il trequartista alle spalle del tandem d'attacco composto da La Gumina e Mancuso. A centrocampo la regia sarà affidata a Samuele Ricci, in vantaggio su Stulac, con Frattesi e Bandinelli che dovrebbero agire da mezzali. In difesa, davanti al portiere Brignoli, Veseli e Balkovec saranno i due terzini, con coppia centrale composta da Romagnoli e Maietta. Ai box per infortunio Gazzola, Antonelli, Laribi e Moreo.

Tramezzani punterà sul 4-3-3 per provare a conquistare 3 punti che darebbero ossigeno alla classifica degli amaranto. Fra i pali sarà confermato Plizzari, preferito a Zima, mentre in difesa Morganella e Del Prato dovrebbero giocare da esterni bassi, con Di Gennaro accanto a Boben al centro vista la squalifica di Gonnelli e gli infortuni di Bogdan e Gasbarro. In mediana Luci è in vantaggio su Viviani per il ruolo di regista, con ai suoi lati Agazzi e Rocca ad agire da mezzali. Nel tridente offensivo, anche alla luce del caso Mazzeo, il centravanti sarà Braken, con Marras e Marsura esterni offensivi. Indisponibili per il reparto offensivo i vari Stoian, Brignola, Murilo, Raicevic, tutti infortunati.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, S. Ricci, Bandinelli; Bajrami; La Gumina, Mancuso.

LIVORNO (4-3-3): Plizzari; Morganella, Di Gennaro, Boben, Del Prato; Agazzi, Luci, Rocca; Marras, Braken, Marsura.