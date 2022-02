Empoli-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

EMPOLI-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Empoli-Juventus

Empoli-Juventus Data: 26-02-2022

26-02-2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Juventus di scena in casa dell'Empoli nell'anticipo del 27° turno di Serie A.

Guarda Empoli-Juventus su DAZN. Attiva ora

Dopo le fatiche di Champions League, i bianconeri riprendono la loro corsa a difesa del quarto posto che varrebbe la qualificazione alla Coppa dei Campioni dell'anno prossimo. In campionato i bianconeri sono reduci da due pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali è maturato nel derby con il Torino, e con 47 punti conservano un tesoretto di tre punti sull'Atalanta inseguitrice, la quale però ha una gara in meno.

La squadra di Massimiliano Allegri farà visita all'Empoli di Aurelio Andreazzoli reduce da un momento davvero complicato: i toscani, infatti, non vincono in campionato da 9 partite. L'ultimo successo risale dall'impresa sul campo del Napoli, datata 12 dicembre. Da quel momento 5 pareggi e 4 sconfitte, l'ultima in ordine cronologico concretizzatasi nell'ultimo turno contro la Sampdoria, trascinata dalla doppietta di Quagliarella. Un ruolino di marcia che proietta l'Empoli al 13° posto in classifica con 31 punti a +9 sulla zona retrocessione.

All'andata fu colpaccio Empoli all'Allianz Stadium: 0-1 griffato da Leonardo Mancuso, ora in Serie B al Monza.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Empoli-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-JUVENTUS

Empoli-Juventus si giocherà allo Stadio Castellani di Empoli, sabato 26 febbraio 2022. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE EMPOLI-JUVENTUS IN TV

La trasferta della Juventus sul campo dell'Empoli verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per seguire il match, gli abbonati potranno scaricare l'app su smart tv di ultima generazione o collegare il televisore a una console (Xbox o PlayStation) oppure attraverso dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

EMPOLI-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Abbonandosi a DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming: basterà collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, o scaricare l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

Il racconto di Empoli-Juventus sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale: tutto in tempo reale, dall'annuncio delle formazioni sino al triplice fischio finale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il confronto tra Empoli e Juve verrà raccontato da Riccardo Mancini, coadiuvato in telecronaca da Marco Parolo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-JUVENTUS

Andreazzoli orientato verso il tandem Cutrone-Pinamonti con Bajrami in posizione di rifinitura. A centrocampo Zurkowski e Bandinelli agiranno ai lati di Asllani. Davanti a Vicario, solita difesa a quattro: Romagnoli e Viti centrali, Stojanovic e Parisi terzini.

L'articolo prosegue qui sotto

Situazione di piena emergenza per Allegri, pronto a virare verso il 3-5-2: in attacco Morata sarà la spalla di Vlahovic. A centrocampo largo ad Arthur e Zakaria insieme a Locatelli, mentre sulle fasce toccherà nuovamente a Cuadrado e De Sciglio. Nelle retrovie Szczesny in porta e difesa a tre con Danilo, Bonucci e de Ligt.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Locatelli, De Sciglio; Vlahovic, Morata.