Empoli-Inter, sospesa vendita biglietti per i tifosi nerazzurri

L'Empoli ha annunciato la sospensione della vendita dei biglietti riservati ai tifosi dell'Inter: trasferta ufficialmente vietata.

L'Inter dovrà disputare due partite a porte chiuse e una senza la Curva per i 'buu' razzisti contro Koulibaly, ma giocherà senza il supporto dei propri tifosi anche ad Empoli.

Il club toscano ha infatti comunicato la sospensione della vendita dei biglietti riservati ai tifosi nerazzurri per la trasferta del Castellani, uffficialmente vietata.

"L’Empoli FC comunica che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto in occasione della gara Empoli-Inter, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani, la chiusura del Settore Ospiti e della Tribuna Laterale Sud. È stato inoltre disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ogni settore ai residenti della Regione Lombardia e l’annullamento e il rimborso dei titoli di ingresso già venduti nel predetto ambito territoriale".

I tifosi dell'Inter non potranno dunque partire alla volta della Toscana per assistere alla sfida contro l'Empoli in programma sabato. Una chiara conseguenza di quanto successo durante la partita di San Siro contro il Napoli.