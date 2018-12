Empoli-Inter, rebus Nainggolan: il belga dovrebbe partire dal 1'

Radja Nainggolan torna tra i convocati dell'Inter dopo la sospensione, potrebbe anche partire dall'inizio, chiudendo definitivamente il caso.

A soli sei giorni dalla comunicazione ufficiale della sospensione, Radja Nainggolan è di nuovo disponibile ed arruolabile per Luciano Spalletti. L'Inter lo ha 'perdonato', vedendo anche la volontà del giocatore, che in questa setttimana ha dato il 100% dell'impegno e della serietà.

L'ex centrocampista della Roma era stato "momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari", dopo atteggiamenti poco professionali, soprattutto in allenamento. Dopo aver saltato la gara contro il Napoli, per altro vinta dall'Inter, adesso è nuovamente disponibile.

Nainggolan è stato convocato da Spalletti per la sfida di oggi contro l'Empoli, adesso resta soltanto un rebus da sciogliere: giocherà dal primo minuto? Gli exit poll sono sbilanciati sul "sì", ma non è da escludere che nel piano di reintegro di Nainggolan ci sia anche una panchina per lui.

Per quanto riguarda le altre scelte di Luciano Spalletti, ci sono solo un paio di dubbi. Miranda scalpita per una maglia al posto di De Vrij, mentre a centrocampo Joao Mario vuole ancora stupire e chiede spazio. In attacco, nonostante la brutta prestazione contro il Napoli, fiducia a Ivan Perisic.

Nell'Empoli Iachini conferma il suo 3-5-2, con lo squalificato Di Lorenzo che sarà rimpiazzato da Untersee a tutta fascia. In attacco ancora La Gumina e Caputo, con Bennacer a fare da regista in mezzo al campo.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Untersee, Acquah, Bennacer, Traorè, Pasqual; La Gumina, Caputo.

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero, Nainggolan; Politano, Icardi, Perisic.