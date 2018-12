Empoli-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Empoli ospita l'Inter nella 19ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Empoli di Beppe Iachini ospita l'Inter di Luciano Spalletti nella 19ª giornata di Serie A. I toscani sono sedicesimi con 16 punti e un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, i milanesi occupano il 3° posto con 36 punti, frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Fra gli azzurri l'attaccante Francesco Caputo è il miglior marcatore con 9 goal in 18 presenze, mentre il capitano Mauro Icardi è il capocannoniere dell'Inter con 9 reti in 15 partite giocate. L'Empoli è reduce da 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, l'Inter ha riportato invece 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-INTER

Empoli-Inter si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Sarà il 25° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE EMPOLI-INTER IN TV E STREAMING

La partita Empoli-Inter sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-INTER

Iachini si affiderà al consueto 3-5-2, ma non avrà gli squalificati Di Lorenzo e Krunic. In difesa l'acciaccato Maietta potrebbe lasciare il posto a Rasmussen, a centrocampo Acquah giocherà accanto a Traorè e Bennacer. La coppia d'attacco vedrà ancora una volta il giovane La Gumina accanto a Caputo.

Spalletti riproporrà Nainggolan dopo la sospensione della società per essersi presentato in ritardo agli allenamenti. Brozovic squalificato: dentro Vecino accanto a Borja Valero. In attacco con capitan Icardi giocheranno probabilmente Politano e Perisic.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Untersee, Traoré, Bennacer, Acquah, Pasqual; La Gumina, Caputo.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.