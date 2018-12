Empoli, infortunio per La Gumina: lesione al bicipite femorale

Lesione al bicipote femorale per La Gumina dell'Empoli, che dovrà stare fermo per almeno tre settimane. Ulteriori controlli il 7 gennaio.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria nell'ultimo giorno del 2018 per l'Empoli di Iachini. I toscani dovranno fare a meno ad inizio anno dell'attaccante Antonino La Gumina.

Nel corso del match contro l'Inter il classe 1996 si è procurato una lesione al bicipite femorale. Lo hanno confermato, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tirreno, gli esami ai quali è stato sottoposto.

Il giocatore, per cercare di recuperare il prima possibile, ha rinunciato al viaggio in programma per Capodanno ed ha già cominciato le cure del caso. Un ulteriore controllo, per valutare i tempi di recupero, verrà fatto il prossimo 7 gennaio.

Di sicuro lo stop sarà almeno di tre settimane, salterà quindi sicuramente l'impegno contro il Cagliari del prossimo 20 gennaio. Nel 2018-2109 per La Gumina 19 presenze e 2 goal in campionato.

