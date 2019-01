Empoli-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Empoli ospita il Genoa nel Monday Night della 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Empoli di Beppe Iachini sfida il Genoa di Cesare Prandelli nel Monday NIght della 21ª giornata di Serie A . I toscani sono diciasettesimi in classifica con 17 punti conquistati e un cammino di 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, i liguri occupano il quattordicesimo posto con 20 punti frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

L'attaccante Francesco Caputo è il miglior marcatore degli azzurri con 9 goal segnati in 20 presenze, mentre il bomber polacco Krzysztof Piatek, appena trasferitosi al Milan, è il giocatore più prolifico fra i rossoblù con 13 reti realizzate in 19 partite giocate con la maglia del Grifone. L'Empoli è reduce da 2 sconfitte consecutive e un pareggio in trasferta col Cagliari nelle ultime 3 giornate, il Genoa invece ha rimediato 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI-GENOA

Empoli-Genoa si giocherà lunedì 28 gennaio alle ore 20.30 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Sarà il 10° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE EMPOLI-GENOA IN TV E STREAMING

Il Monday Night Empoli-Genoa sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-GENOA

Iachini non potrà disporre di Antonelli a sinistra e di La Gumina in attacco. Out anche Mchedlidze e Polvani, in dubbio Maietta e Capezzi. A centrocampo tornerà in regia Bennacer dopo la squalifica, mentre in attacco Zajc, protagonista nell'ultima giornata a Cagliari, affiancherà Caputo.

Prandelli dovrebbe confermare sul piano tattico il 4-4-2. A centrocampo Lazovic e Bessa saranno i due esterni, mentre in avanti sarà uno tra Pandev e Favilli (favorito) a supportare Kouamé. Rolon e Veloso agiranno in mediana. Al centro della difesa sarà nuovamente Zukanovic a far coppia con Romero. In difesa recupera Biraschi..

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Zajc; Caputo.

GENOA (4-4-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Favilli, Kouamé.